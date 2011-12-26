Yaşlı sürücüler neden yolun ortasından gider?



T24 - İngiliz araştırmacılar, yaşlı sürücülerin kendilerini güvende hissetmedikleri için yolun ortasından gitmeyi tercih ettiklerini ileri sürdü.

Leeds Üniversitesi'nden araştırmacılar, araba kullanma simülatörü yardımıyla 60 yaş üstü sürücüler ile yaşları 18-40 arasında değişen sürücülerin motor becerilerini karşılaştırdı. Araştırma, yaşlı sürücülerin şerit ihlali yaparak yolun ortasından gitmeyi tercih ettiklerini ve ancak hızlanmak zorunda kaldıklarında kolaylarına gelen şeride geçtiklerini gösterdi. 18-40 yaş arası sürücülerin ise yaşlılara oranla daha kolay risk aldığı ortaya çıktı.



Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; araştırmayı yöneten Dr. Richard Wilkie, motor becerilerinin zaman içinde zayıfladığını ve insanların hareketlerinde daha yavaş ve kararsız hale geldiğini belirtti.



Wilkie, "Beynimiz, bu durumla başa çıkmakta güçlük çektiği için daha az riskli seçeneklere yoğunlaşıyor. Bu nedenle yaşlı sürücüler, sağ ya da sol şeritten gitmek yerine yolun ortasından gitmeyi tercih ediyor" dedi.



Eğilimin başka alanlarda da söz konusu olup olmadığını kontrol etmek isteyen araştırmacılar, bir başka deneyde katılımcılardan tablet bilgisayarda belirli bir rotayı parmaklarıyla takip etmelerini istedi. Bu deneyde de 60 yaş üstü denekler, yolun ortasını tercih ederken, diğer katılımcılar sağ ya da sol şeritleri izledi. "Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance" adlı dergide yayımlanan çalışma, orta yol eğiliminin sadece trafikle ilgili olmadığını, beynin zayıflayan motor becerilerle başa çıkmak için kullandığı bir strateji olduğunu ortaya çıkardı.





