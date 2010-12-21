-YAŞLI KARI KOCA SOBA KURBANI YALVAÇ (A.A) - 21.12.2010 - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, yaşlı bir çift, gece yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Yalvaç'ın Kaş Aşağı Mahallesi Canlı Hayvan Pazarı yakınlarında oturan ve geçimini at arabacılığı yaparak sağlayan babası Necati (75) ile annesi Esme Şekerci'yi (72) ziyaret etmek isteyen Yılmaz Şekerci, evde anne ve babasının cesetleriyle karşılaştı. Sabah eve gittiğinde defalarca kapıyı çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca pencere camını kırarak eve girdiğini anlatan Yılmaz Şekerci, anne ve babasını hareketsiz görünce sağlık ekiplerini çağırdığını söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk incelemede, Necati ve Esme Şekerci'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri anlaşıldı. 6 çocukları bulunan yaşlı çiftin cesetleri, otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.