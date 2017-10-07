Yaşlı kadınların para ve altınlarını dolandıran 2 şüpheli yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da, evlerine gittikleri yaşlı kadınlara kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen C.B., ve A.K., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Menteşe İlçesinde yalnız yaşayan 81 yaşındaki A.D. adlı yaşlı kadının evine geçen 29 Eylül\'de giden iki kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp FETÖ/PDY ile mücadele için maddi desteğe ihtiyaçlarını söyleyerek para istedi. Bu kişilere inanan A.D., 25 bin lira para ve 25 bin lira değerinde ziynet eşyası verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.D., durumu polise bildirdi.

İlçede oturan 76 yaşındaki Ö.K. adlı bir diğer yaşlı kadın, 4 Ekim\'de aynı yöntemle 21 bin 200 lira değerinde ziynet eşyalarını dolandırıcılara kaptırdı. Dolandırıcıların yakalanması için polis, çalışma başlattı. Şüphelilerin eşkali doğrultusunda yapılan çalışma sonucu tarife uyan zanlılar, Marmaris İlçesi Çetibeli Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş denetim noktasında durdurulan bir yolcu minibüsünde yakalandı. 20 yaşındaki C.B. ile 18 yaşındaki A.K. gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü. Şüphelilerin üstlerinde 21 bin lira para çıktı. Sorguya alınan şüpheliler, kalan parayı banka aracılığıyla başka bir kişiye havale ettiklerini, altınları dolandırıcılığı organize ettiği öne sürülen iki kişiye verildiklerini idda etti. Bu kişilerin de da yakalanması için çalışma başlatıldı. Adliyeye sevk edilen C.B. ile A.K. tutuklandı.

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