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Yaşlı kadının su faturasını ödeyeceği parası çalındı!

Çantanın içinde 300 lira olduğunu belirten Güven, bu parayla su faturasını yatıracağını söyleyip ağladı

06 Nisan 2015 17:08

Aksaray’da 78 yaşındaki Fatma Güven, kömürlükten odun çıkartırken, yanına yaklaşan bir kişi, merdivene bıraktığı çantanın içindeki parayı alıp kaçtı. Çantanın içinde 300 lira olduğunu belirten Güven, bu parayla su faturasını yatıracağını söyleyip ağladı.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi 801 Sokak’ta meydana geldi. Fatma Güven, oturduğu evin kömürlüğünden odun çıkarttığı sırada yanına bir kişi yaklaştı. Güven, iddiaya göre daha önce mahallede gördüğü bu kişiden yardım etmesini istedi. O da odunları çıkartmak için 5 lira istedi. Yaşlı kadın da para vermeyeceğini söyleyip, yardım talebinden vazgeçti. Bu sırada şüpheli, Güven’in merdivene bıraktığı çantanın içindeki parayı alıp kaçtı. Güven, çevredekilerden yardım isteyerek polisi aradı.

Hasan Bölükbaş’ın DHA’da yer alan haberine göre, çantasının içinde 300 lira olduğunu belirten Güven, o parayla su faturasını yatıracağını söyleyip ağladı. Polise olayı anlatan Güven, ”Ben odunları atıyordum. Yanıma geldi, ben de odunları at, yardım et, dedim. O da bana ’atamam, 5 lira verirsen atarım’ dedi. Ben de tamam yardım etme dedim. O sırada çantadaki parayı alıp kaçtı” diye konuştu.

Polis, verilen eşkâl üzerinden şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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