Yaşlı kadının oyuncak bebekle videosu ilgi gördü

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- KARADENİZLİ yaşlı bir kadının kucağına aldığı oyuncak bebeği gerçek bir bebek gibi sevip, şefkat gösterdiği görüntüler, sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

Video paylaşım sitesi Youtube\'de yeni yayınlanan bir video, rağbet gördü. Görüntülerde, Karadenizli yaşlı bir kadın, kucağını aldığı oyuncak bebeği, sevmeye başladı. Yanındaki kadına, \"Ne kadar küçük, bebek, kaç aylıktır?\'\"diye sordu. Yaşlı kadın, bebeğe dokunmak isteyen kadına tepki gösterdi, onu azarladı.

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