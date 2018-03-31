T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yaşlı kadının oyuncak bebekle videosu ilgi gördü

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- KARADENİZLİ yaşlı bir kadının kucağına aldığı oyuncak bebeği gerçek bir bebek gibi sevip, şefkat gösterdiği görüntüler, sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor

31 Mart 2018 18:48

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- KARADENİZLİ yaşlı bir kadının kucağına aldığı oyuncak bebeği gerçek bir bebek gibi sevip, şefkat gösterdiği görüntüler, sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.
Video paylaşım sitesi Youtube\'de yeni yayınlanan bir video, rağbet gördü. Görüntülerde, Karadenizli yaşlı bir kadın, kucağını aldığı oyuncak bebeği, sevmeye başladı. Yanındaki kadına, \"Ne kadar küçük, bebek, kaç aylıktır?\'\"diye sordu. Yaşlı kadın, bebeğe dokunmak isteyen kadına tepki gösterdi, onu azarladı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aytekin KALENDERRİZE DHA KARADENİZLİVideoYoutubeGörüntülerde KaradenizliYanındakiYaşlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24