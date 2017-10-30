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Yaşlı kadının ahşap evi, yangında kül oldu

ÇAMELİ (Denizli), (DHA) - DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Şerife Güvenç'in oturduğu ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

30 Ekim 2017 19:30

ÇAMELİ (Denizli), (DHA) - DENİZLİ\'nin Çameli ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Şerife Güvenç\'in oturduğu ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Belevi Mahallesi\'nde yaşayan Şerife Güvenç\'in ahşap evinde, dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin yandığını gören mahallenin eski muhtarı Baki Güvenç, yaşlı kadını evden çıkararak, itfaiyeye durumu haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, alevlere kısa sürede müdahale etmesine rağmen ahşap ev, tamamen yandı. Yalnız yaşayan Güvenç\'in kış ayları gelirken, evsiz kaldığı belirtildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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