T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yaşlı kadın yangında, hayatını kaybetti

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu) ,(DHA) - KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesine bağlı Bademci köyünde bir evde çıkan yangında Naciye Korkmaz (86), yaşamını yitirdi

06 Aralık 2017 20:13

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu) ,(DHA) - KASTAMONU\'nun Taşköprü ilçesine bağlı Bademci köyünde bir evde çıkan yangında Naciye Korkmaz (86), yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Bademci köyünde Şevket Korkmaz\'a ait 2 katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine köye, Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile Taşköprü Orman İşletmesi\'ne ait arozözler sevk edildi. Evde bulunan Nazmiye Korkmaz, kızı 3 yaşındaki Ecemsu\'yu alarak evi terk etti. Ancak, Nazmiye Korkmaz\'ın kaynanası Naciye Korkmaz, alevlerin arasında kaldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından evde Naciye Korkmaz’ın cesedine ulaşıldı.
Naciye Korkmaz\'ın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüseyin DOĞANTAŞKÖPRÜ KastamonuKASTAMONU TaşköprüBademciNaciye KorkmazKorkmazTaşköprü BelediyesiTaşköprü OrmanEvdeNazmiye KorkmazkızıEcemsuAncakNazmiye KorkmazEkiplerinKorkmazınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24