Yaşlı kadın evinde düşüp öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, çöple dolu evinde yere düşen Ayten Karaçam (82) yaşamını yitirdi. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan Karaçam\'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi 1979\'uncu Sokak\'ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın 1\'inci katında kızı Mehtap Karaçam ile yaşayan Ayten Karaçam, iddiaya göre, evde yürürken yere düştü. Kızı Mehtap Karaçam annesini kanepenin üzerine yatırıp komşularından yardım istemeye gitti ancak bu sırada evin anahtarını içeride unuttu. Daha sonra çilingir yardımıyla kapıyı açan Mehtap Karaçam, ayrıca sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayten Karaçam\'ın öldüğü belirlendi. Ayten Karaçam\'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan Ayten Karaçam\'ın cansız bedeni, otopsi için cenaze aracıyla Aydın Adnan Menderes Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, evin mutfağı ile odalarında plastik şişe, kap ve çöplerin biriktirilmiş olduğu, belediye ekiplerince atıkların çıkarılıp evin dezenfekte edileceği belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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