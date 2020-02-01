Yaşlı erkekleri evlendirme vaadiyle dolandıran 6 kişi yakalandı

Mardin merkezli 4 ilde yaşlı erkekleri Suriyeli kadınlarla evlendirme vaadi ile kandırmaktan polis tarafından gözaltına alınan 6 çete üyesi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği görevlileri, dolandırıcılık olaylarının yoğunlukla Suriyeli A.K. isimli bayan şahıs ve İ.M. isimli erkek şahıs tarafından yapılmış olduğunu tespit etti.



Polisin 'düğün başlasın' ismiyle başlattığı operasyonda, çete üyelerinin özellikle eşi vefat etmiş ve yaşlı şahısları kendilerine kurban olarak seçtikleri tespit edildi.



Çete üyelerinin eşi vefat eden şahıslara yaklaşarak yine kendileri gibi Suriyeli olan H.S. ve R.K. isimli şahıslarla dini nikahla evlilikler yaptırdığı tespit edildi.



Diyarbakır, Batman, Kızıltepe ve İzmir'de 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapılarak, olayın şüphelileri yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda ziynet eşyası, para ve döviz ele geçirildi. Yapılan savcılık sorgulamalarının ardından 6 şüpheli Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)