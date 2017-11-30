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Yaşlı çifti bayıltana kadar dövüp, paralarını gasp ettiler

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde yaşayan ve her ikisi de 80 yaşında olan Şakir Şengül ve Şadiye Şengül çiftinin evine gece giren kimliği belirsiz 3 kişi, çifti dövüp, paralarını gasp etti

30 Kasım 2017 16:53

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çardak ilçesinde yaşayan ve her ikisi de 80 yaşında olan Şakir Şengül ve Şadiye Şengül çiftinin evine gece giren kimliği belirsiz 3 kişi, çifti dövüp, paralarını gasp etti. Kaçtıkları otomobille yolda kaza yapan gaspçılar, aracı bırakıp kaçtı.
Çardak\'ın Gemiş Mahallesi\'nde kimliği belirsiz 3 kişi, geçen salı saat 03.30 sıralarında, Şakir ve Şadiye Şengül çiftinin evine pencereden girdi. 3 şüpheli, daha sonra yatak odasına girerek, çifti dövdü. Şengül çiftine ait değerli eşyaların bulunduğu çelik kasanın anahtarını almak isteyen, ancak başaramayan gaspçılar, Şadiye Şengül aldığı darbelerin etkesiyle yere yığılınca panikledi. Çelik kasayı kaldıramayan gaspçılar, çiftin odada bulunan 350 lirasını alıp, geldikleri otomobille kaçmaya başladı. Gaspçılar, kaçtıkları otomobille ilçe çıkışında kaza yaptı. Hafif yaralanan 3 gaspçı, otomobili kaza yerinde bırakıp, kaçarak uzaklaştı.
Aldıkları darbelerle yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli yerlerinde morluklar ve yaralar oluşan Şakir ve Sadiye Şengül çifti, durumu polise bildirdi. Çift önce Çardak Devlet Hastanesi\'ne, ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne giderek, darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldu. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden Ç.A.\'yı yakaladı. Ç.A.\'nın sorgusu ve diğer gaspçıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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