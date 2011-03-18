-YAŞLI ÇİFT KARBONMONOKSİT GAZINDAN ÖLDÜ BANDIRMA (A.A) - 18.03.2011 - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hayatını kaybetti. İhsaniye Mahallesi Söğütlü Sokak'ta Cevdet Sunay, üst katta oturan babası Ali Osman (75) ve annesi Fatma Sunay'ın (73) sabah saatlerinde evden çıkmamalarından şüphelendi. Zilini çaldığı kapının açılmaması üzerine yedek anahtarla eve giren Cevdet Sunay, anne ve babasını ölü olarak buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmesi sonucu öldüğünü belirledi. Çiftin yakınları, cenazelerin evden çıkarılması sırasında sinir krizi geçirdi.