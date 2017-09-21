Yaşlı çift 62 yıl sonra ev sahibi oldu

Hüsnü Ümit AVCI / DİVRİĞİ (Sivas), (DHA) - SİVAS\'ın Divriği İlçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Kaymakamlık tarafından yapımı gerçekleştirilen 2\'nci etap toplu konutlarının konut alma hakkı ve konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Kurada 62 yıldır ev sahibi olmayı isteyen 84 yaşındaki Bekir Yılmaz ile 77 yaşındaki eşi Beyaz Yılmaz\'ın hayali gerçek oldu.

TOKİ ve Divriği Kaymakamlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen 2\'nci etap toplu konutlarının konut alma hakkı ve konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Divriği Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen kuraya İlçe Kaymakamı Abdullah Özübek, TOKİ yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Kura çekimi saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı. İlk olarak 3+1 olarak satışa sunulan 132 konutun kurası çekildi. Kurada başvuruda bulunan 121 kişi ev sahibi oldu. Daha sonra dar gelirli aileler için yapımı gerçekleştirilen 2+1 olarak satışa sunulan 440 konutun konut alma hakkı ve konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Başvuruda bulunan 450 aileden 410\'u ev sahibi oldu. Ev sahibi olmayı bekleyen aileler çekiliş sırasında heyecan dolu anlar yaşadı. Kendilerine konut çıkan aileler ise gözyaşlarını tutamadı.

\"62 YILLIK EV HAYALLERİ GERÇEK OLDU\"

Divriği merkezde ikamet eden ve 62 yıldır evli olan yaşlı çift Bekir Yılmaz ile eşi Beyaz Yılmaz yıllardır kurdukları ev hayalini gerçekleştirmek için 2+1 konutlara başvuru yaptı. 59 yıl boyunca ilçeye bağlı Sarıçiçek köyünde kirada oturan çift 2014 yılında Divriği ilçesi Kalealtı Mahallesi\'nde bulunan müstakil bir eve yerleşti. İlçede de 3 yıldır kirada oturan 4 çocuklu yaşlı çift yıllardır kurdukları ev hayali ile TOKİ\'ye başvuru yaptı. Başvuru yaptıkları ev için kura çekilişine tek başına gelen Bekir Yılmaz, kendi isminin çıkmasını heyecanla bekledi. Divriği Noterliği denetiminde gerçekleştirilen kurada Yıllardır hayvancılıkla uğraşan Bekir Bekir Yılmaz\'a da konut çıktı. İsmini barkovizyonda gören yaşlı adam duygu dolu anlar yaşadı. Kura çekilişi sonrası evine giden Bekir Yılmaz müjdeli haberi eşi Beyaz Yılmaz ile paylaştı. Oturdukları evin sobalı olması nedeniyle zor günler yaşadıklarını söyleyen çift artık doğalgazlı evde yaşayacak olmalarının heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

\"YILLAR SONRA EVİMİZ OLDU\"

Yıllar sonra ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan Bekir Yılmaz, \"Allah devlete yardım etsin. Devlet bizi ev sahibi yaptı. Allah bin defa razı olsun\" dedi. Eşi Beyaz Yılmaz ise, \"Allah devlete versin. 4 yıldır ilçede kirada oturuyorum. Ayrıca köyde de oturdum. Bizim hiç evimiz olmadı. Köydeki ev de harabe oldu. Yıllar sonra evimiz oldu. Allah herkese versin. Artık sobalı evde değil, kaloriferli evde oturacağım. Allah devlete bin bereket versin\" ifadelerini kullandı. Yaşlı çiftin 4 çocuğundan en büyüğü olan Hasan Yılmaz ise, \"Babamın 62 senedir evi yoktu. İlk defa devlet böyle bir imkan tanıdı. Babama ev çıktı. Allah devletten razı olsun. Çok mutluyuz. Babam hayvancıkla uğraşıyordu. Yıllardır ev alamadı. Bundan sonra Allah devletin eksikliğini vermesin. Artık onunda evi var. Allah sağlıklı uzun ömürler verirse artık kendi evinde oturacak\" şeklinde konuştu.

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