Yaşlı beyinler gençleştirilebilecek!

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, moleküler bir bağlantı sayesinde, gençlerde kolay etkilenen, yetişkinlerde ise durağan olan beynin nöronsal bağlantıları arasında köprü kurulabildiğini keşfederek, beynin yaşlanması sürecini tersine çevirdi.

Araştırmacılar yetişkin fareler üzerinde yapılan çalışmalarda, öğrenmeyi ve iyileşmeyi kolaylaştıran beyni yeniden yaratmayı başardı. Bir yetişkinin beyni, öğrenmeye daha açık ve esnek olan gençlere göre daha durağan çalışıyor.

Nöronlar arasındaki sinaptik bağlantıyı yavaşlatan bir gen, bu farkı oluşturan sebeplerden biri olarak görülüyor. Bu noktadan hareketle, Yale Üniversitesi araştırmacıları, fareler üzerinde yaptıkları aylar süren araştırmalar sonucu söz konusu anahtar geni tanımladı. Neuron dergisinde yayımlanan çalışmada, engelleyici genin yok edildiği farelerde, beynin gençlikteki esnekliğinin yetişkinlik dönemi boyunca da devam ettiği, yaşlı farelerde bu genin fonksiyonları durdurulduğunda, yaşlı beyinlerin gençlikteki esneklik seviyesine geri döndüğü gözlendi.



Tuz kullanımı MS hastalığını tetikliyor!



Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, tuz kullanımının otobağışıklık sistemi hastalıklarının son zamanlardaki artışından sorumlu olabileceğini ortaya çıkardı. Yale ve Harvard Üniversitesi uzmanlarının, MS hastalığı gibi, son dönemdeki otobağışıklık sistemi hastalıklarındaki artışı inceledikleri çalışmada; fast food yiyeceklerin, bağışıklık sistemi tarafından hastalıklara cevap vermesi için harekete geçirilen, ancak otobağışıklık hastalıklarında sağlıklı hücreye saldıran enflamatuar hücrelerinin artmasına neden olduğu gözlemlendi. Nature dergisinin Mart sayısında yayımlanan çalışma kapsamında, fareler üzerinde yapılan deneyler, tuzun farelerde patojenik bağışıklık sisteminden gelen yanıtları kötüleştirebileceğini ortaya koydu.

