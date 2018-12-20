Yaşlı adam evinde çıkan yangında öldü

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde Kadir Ünal (86), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi 117 Sokak’ta yaşayan Kadir Ünal\'ın evinden yükselen dumanları fark eden akrabaları ve komşuları, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, Kadir Ünal\'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Kadir Ünal\'ın cesedi, olay yerinde incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ünal’ın gelini Lütfiye Ünal kayınpederinin Alzheimer hastası olduğunu ve bakımının çocukları tarafından yapılarak, sürekli kontrol edildiğini söyledi.

Sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturduğu ihtimali üzerinde duran ekipler, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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