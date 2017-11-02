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Yaşlı adam, balkona intihar etmek için çıktığını unuttu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 84 yaşındaki Ramazan D

02 Kasım 2017 20:53

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da 84 yaşındaki Ramazan D., 3\'üncü kattaki evinin balkonuna çıkıp, komşusuna intihar edeceğini söyledi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri aşağıda önlem alırken, bir süre sonra polis ve yakınları tarafından içeri alınan D., balkona neden çıktığını hatırlamadı. Ramazan D.\'nin yaşlılığa bağlı unutma problemi olduğu belirtildi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez İlçesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın 3\'üncü katında meydana geldi. Yakınlarının bir yere gitmesi üzerine evde tek başına kalan Ramazan D., karşı balkonda bulanan komşusuna, \"Kendimi buradan atıp, intihar edeceğim\" dedi. D.\'nin intihar edeceğinden şüphe eden komşusu, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, Ramazan D.\'nin atlamasına karşın önlem aldı. Ramazan D. ise balkondan olup biteni izledi. Bu sırada gelen yakınlarıyla birlikte eve giren polis, Ramazan D.\'yi balkondan alıp, oturma odasına götürdü. D.\'nin yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklar yüzünden unutma problemi olduğu ortaya çıktı.
Polis, tutanak tutup olay yerinden ayrıldı.

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