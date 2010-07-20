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Sağlık

Yaşlanmaya karşı mikrodalga

Bilim insanları, mikro dalganın cilt üzerinde yaşlanmaya karşı olumlu etkisi olduğunu belirledi.

20 Temmuz 2010 03:00

T24- Bilim insanları, mikro dalganın cilt üzerinde yaşlanmaya karşı olumlu etkisi olduğunu belirledi.

Gerek anti-ageing (yaşlanma karşıtı) terapilerinde, gerekse yaşlanmayı önleyen kremlerde daha çok yemek ısıtmak için kullanılan mikro-dalga teknolojisine yakın teknikler deneniyor. Bunlardan en iddialısı Kate Moss'un "Müptelasıyım" diyerek kullandığını itiraf ettiği Tua Viso isimli anti-ageing el aleti. Ünlü mankenin açıklamasından sonra, tüm kadınların ilgi odağı olan alet, dermatoloji kliniklerinde uygulanan elektrikli yüz kaldırma terapilerine benzer bir yöntemle yüz kaldırmaya yarıyor. Yaydığı mikro dalgayla yüzdeki kasları yukarı kaldıran ve cilde kolajen (ciltte bulunan bir protein) enjekte edilmiş etkisi yaratan alet, son zamanların en çok satılan dermo-kozmetik buluşu. Öte yandan Parisli güzellik gurusu Doktor Veronique Simon'ın uyguladığı yaşlanma karşıtı maske de mikrodalga kullanarak cilde kolajen veriyor. Bu iki yöntem de kliniklerde uygulanıyor. Ünlü bir Fransız krem ve parfüm markası da işe yaradığı anlaşılan biyoelektrik tekniğini evde uygulamak üzere akülü bir alete uyguladı.

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