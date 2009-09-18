Yaşlanma karşıtı cilt temizliği

Belli bir yaştan sonra cildimiz, zamanın ve vücudumuzdaki fiziksel değişimlerin etkisiyle parlaklığını yitirir, kalınlaşır ve çizgiler oluşmaya başlar.



Cildinizi genç ve canlı tutumak için pahalı yöntemlere ihtiyacınız yok, hatta ABD'deki dertmatologların %80'i yanlış ve aşırı yapılan cilt temizliğinin cildi yaşlandırdığı konusunda hem fikir. Aşağıda sunduğumuz basit önerileri günlük olarak uygularsanız cildinizdeki gençlik ışıltısını bir süre sonra fark edeceksiniz.



1- Yüzünüzü temizleyici maddelerle sadece 1 kere temizleyin. Özellikle 40 yaşından sonra günde 2 kere yüzünüzü temizleyicilerle yıkamak cildi çok fazla kurutabilir. Akşamları yapacağınız temizlik, gün içinde tıkanan gözeneklerin açılmasını sağlayacak, cildinizin nefes almasına yardımcı olup, nemlendiricininizin daha iyi emilmesini sağlayacaktır.



2- Eğer cildiniz çok kuru veya hassas ise sabun bazlı bir temizleyici yerine temizleyici yağlardan kullanın. Yüzünüze ürünü nazikçe 1-2 dakika masaj yaparak yedirin böylece kan dolaşımıznız ve de cildinizin canlılığı artacaktır.



3- Sabahları yüzünüzü sadece soğuk su ile yıkayın. Soğuk su cildinize parlaklık verip canlandırır , aynı zamanda gözenekleri de sıkıştırarak görünmelerini azaltır.



