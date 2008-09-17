Yaşlandıkça hediyelerden alınan haz azalıyor

Yaşlıların ömrü yürüyüşle uzuyor

Yaşlılar sorunlarını sanal ortamda paylaşacak

Çocuklar ufacık bir hediyeyi bile heyecanla bekleyip, paketini de aynı heyecanla açarken, yaşlılar büyük bir hediyeye bile neden sevinmez? Herkesin aklından bir dönem geçen bu soruya bilimsel bir yanıt bulundu.Bayramlar, yılbaşları, doğum günleri... Hediyeyle özdeşleşmiş her gün, çocuklar için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Hediyeler erkenden açılır, sevinçse görülmeye değer. Yaşlandıkça hediyelerin, hediye için beklenen günlerin de değeri azalır insanlar için.Bugüne kadar bu durumun nedenine ilişkin net bir işarete rastlayamayan bilim insanları sonunda beyindeki ödül mekanizması ile yaşlanma süreci arasında doğrudan bir bağ buldu.NTV-MSNBC'nin haberine göre, Amerikan Ruh Sağlığı Ulusal Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmaya göre, yaşla birlikte, beyindeki, alınan hediyeye sevinmeyi sağlayan ve “ödül kimyasalı” olarak da adlandırılan dopamini yöneten mekanizma zayıflıyor.Bir diğer deyişle, dopamin salgısı yaşlandıkça azalıyor. Bu durum da alınan ödüllerden duyulan hazzın daha düşük kalmasına yol açıyor.Uzmanlar, araştırmanın hem yaşlıların ruh hallerini anlamada hem de uyuşturucu bağımlılığı ve Parkinson gibi yine beyindeki aynı mekanizmayla ilişkili hastalıları tedavi etmede çok faydalı olacağı görüşünde.