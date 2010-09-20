-YASLANDIĞI DUVAR ÜZERİNE ÇÖKÜNCE ÖLDÜ YOZGAT (A.A) - 20.09.2010 - Yozgat'ta tarihi Çapanoğlu Büyük Camisi'nin çevre düzenlemesi çalışmalarını izlerken yaslandığı duvarın bir bölümü üzerine çöken kişi öldü. Yozgat Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden emekli Mustafa Aktaşlıoğlu (54), Çapanoğlu Büyük Camisi'nin çevre düzenlemesi çalışmalarını izlemek için müftülüğün avlu duvarına yaslandı. Müftülük hizmet binasının bitişiğine yapılacak tuvalet ve abdesthane için temel açan kepçenin çalışmalarını izlediği sırada, duvarın bir bölümü Aktaşlıoğlu'nun üzerine çöktü. Çevredeki işçilerin müdahalesiyle duvarın altından çıkarılan Aktaşlıoğlu, Yozgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aktaşlıoğlu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.