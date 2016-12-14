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Spor

Yasin Öztekin'e yeni sözleşme

Galatasaray, 29 yaşındaki futbolcunun 1.1 milyon Euro olan maaşını da yükseltmeye hazırlanıyor

14 Aralık 2016 12:45

Gaziantepspor maçında attığı 3 golle dikkatleri üstüne çeken Yasin Öztekin’e Galatasaray yönetiminden jest geliyor.

Adanaspor maçındaki hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldıktan sonra özür dileyip affedilen Yasin, şimdiden 7 gol atmayı başardı ve kariyer rekorunu (10) kırmaya çok yaklaştı.

Başkan Dursun Özbek, Yasin'in Galatasaraylılık duruşuna yakışır bir şekilde hareket etmesi nedeniyle, mevcut 1.1 milyon Euro'luk maaşından memnun olmayan futbolcusuna iyileştirme içeren yeni bir sözleşme önermeye hazırlanıyor.

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