Yasin Öztekin stada gelmedi

Adanaspor maçında oyundan alındıktan sonra formasını yere atıp kulübeyi yumruklayan ve A2 takımına gönderilen Yasin Öztekin, Galatasaray’ın Medipol Başakşehir ile oynadığı maça gelmedi.

Riekerink, bu hafta düzenlediği basın toplantısında Yasin’e şimdilik 1 maç için bu kararı aldıklarını, milli arada konu üzerinde tekrar düşüneceklerini söylemişti.



Bu gelişmelerin ardından, geride bıraktığımız haftayı gençlerle çalışarak geçiren Yasin Öztekin, dün akşam beklenmedik bir harekete imza attı ve takım arkadaşlarının Medipol Başakşehir ile oynadığı maçı izlemek için TT Arena’ya gelmedi.



29 yaşındaki oyuncunun muhtemel bir taraftar tepkisinden çekindiği için maça gelmemeyi seçmiş olabileceği öğrenildi.