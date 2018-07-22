Yasin Öztekin prensipte anlaştı; işte yeni takımı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin ile prensipte anlaştı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Bursaspor yöneticileri, teknik direktör Samet Aybaba'nın yeni sezonda kadroda görmek istediği Yasin Öztekin'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmeler sonucunda Yasin Öztekin'in Bursaspor'un teklifini kabul ettiği menajeri tarafından yöneticilere bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüple prensipte anlaşan Yasin Öztekin'in, yarın yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Bursaspor'un kampına katılacağı belirtildi.