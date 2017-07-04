Yasin Öztekin: Çok gole katkı sağladım; seneye yüzde yüz şampiyon olmak istiyoruz

Yeni sezon kamp çalışmaları için Slovakya’da bulunan Galatasaray’da Yasin Öztekin, açıklamalarda bulundu. Çok gole katkı sağladığını söyleyen Öztekin, kulüpten kendisinin kalmasına yönelik teklif gelirse, kalacağını söyledi.

Şampiyon oldukları sene takım olarak oynadıklarına vurgu yapan 30 yaşındaki forvet, yüzde yüz şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Yasin Öztekin’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu sene 4. senem. Küçükken hayalini kurduğum bir takımdayım. Her maçta da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çok gole katkı sağladım. Ben Galatasaraylıyım. Kulübüm burada kalmamı isterse ben de burada kalmak isterim. Diğer yandan kendimi de düşünmem lazım. Bir sene sözleşmem var. Kafamın rahat olması için o konulara noktayı koymak lazım. Burada mutluyum ve inşallah futbolu da burada bırakırım"

"Takım olamazsan şampiyon olamazsın"

"İlk geldiğimde; şampiyon olduğumuzda çok iyi oynamadık belki ama takım olarak oynuyorduk. Zaten takım olduktan sonra başarı kendiliğinden geliyor. Takım olamazsan şampiyon da olamazsın, kupalar da kazanamazsın. Bu sene hocamız disiplinli çalıştırıyor ve takım olmamız konusunda uğraş veriyor. Takım olup; yine kupaları almak istiyoruz"

"Performansımın her

zaman üstüne koyuyorum"

Bruma, Podolski geçen sene çok iyi oynadılar ama şampiyon olamadık. Demin de söyledim benim ilk şampiyonluğumda çok iyi değildik ama takımdık. Her zaman üstüne koyduğum gibi bu sene daha çok katkı yapmak istiyorum"

"Almanya'da doğup büyüdüm. 15 sene Dortmund'da geçirdim. Başarı istiyorsan çok çalışman lazım. Hocamız da çok iyi çalıştırıyor. Abartıldığı gibi değil; bence normal. Geçen sene geldiğinde değişiklik oldu ama birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz için alıştık ve bu sene rahat geçiyor."

"İlk sene Sneijder ile çok iyi anlaştık"

"10 gün sonra maçımız var, iyi de bir takıma karşı oynayacağız. Orada iyi bir sonuç elde edip turu geçmek istiyoruz."

"Kanat oyuncuları için 10 numara çok önemli. İlk senemde Sneijder ile uyumum çok iyiydi. Belhanda bir iki idmanda bile kendisini gösterdi. Zaten takip ediyordum. Ayakları ve tekniği çok iyi. İnşallah iyi bir uyum sağlarız ve bu sene de şampiyon oluruz."

"Yüzde yüz şampiyon olmak istiyoruz"

"Takım olmak için birbirini sevmen lazım. Saygın olman lazım. Bir de iyi çalışman lazım. Bunları yapamazsan takım olamazsın. Önce sevgi ve saygı ve sonra da iyi çalışmak... Zaten başarı kendiliğinden gelir."

"İlk geldiğimde şampiyonluğu kutladıktan sonra iki sene şampiyon olamadık. Bu sene hem yeni oyuncularla, hem hocamızla çalışıp yüzde yüz şampiyon olmak istiyoruz."

"Oynamadığımda çıldırıyordum"

"Sinan kaliteli bir oyuncu, oynamadığında biraz kafasına takıyor. Ben geçen sene 33, 36 maç yaptım. Oynamadığımda çıldırıyordum. Oynamadığında biraz daha çok çalışırsa zaten her maçta oynar. Biraz daha kendisine güvenmesi lazım. En büyük takımlarından birinde... Burada kendisini geliştirip istiyorsa Avrupa'ya gidebilir"