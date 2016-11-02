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Spor

Yasin Öztekin bu sözler yüzünden kadro dışı kaldı!

Adanaspor maçında oyundan alındıktan sonra yedek kulübesini yumruklayan Yasin Öztekin'in Riekerink'i yardımcılarına "Adam mısınız siz" dediği öğrenildi

02 Kasım 2016 18:35

Galatasaray'da Yasin Öztekin'in süresiz kadro dışı bırakılmasının arkasındaki gerçek ortaya çıktı. 

Adanaspor maçında oyundan çıktıktan sonra gösterdiği tepki yüzünden kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin için bugün düzenlenen basın toplantısında Jan Olde Riekerink "Ona 1 maç ceza verdik. Başakşehir maçından sonra durumunu tekrar değerlendireceğiz" dedi.

Gamaspor'un haberine göre; Yasin'in bu cezayı almasındaki önemli sebeplerden biri yardımcı antrenörler Orhan Atik ve Ayhan Akman'a söylediği sözler oldu.

Yasin, bu ikiliye oyundan çıktıktan sonra sinirli bir şekilde "Görmüyor musunuz? Adam mısınız siz?" şeklinde bağırdı.

 

Özür diledi

 

Bu durum sadece Riekerink'e değil tüm teknik ekibe yapılmış bir hakaret olarak görüldü.

Yasin'in ayrıca pazar günü kimseye özür dilemeye gitmediği, aldığı ceza sonrası Riekerink'ten özür dilediği öğrenildi.

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Galatasaray teknik direktörü Riekerink, Yasin Öztekin'in iyi bir oyuncu olduğunu ancak son dönemlerde gösterdiği tavırlardan ötürü kadro dışı bırakıldığını söyledi

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