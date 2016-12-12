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Spor

Yasin Öztekin: Az daha ağlayacaktım

"Selçuk Abi maç öncesi bir polis arkadaşımızı sahaya getirip alkışlattığında tüylerim diken diken oldu"

12 Aralık 2016 00:30

Galatasaray'da Gaziantepspor önünde 3 gol atarak galibiyetin mimarı olan Yasin Öztekin, polislere sarılarak yaşadığı gol sevincini "Selçuk Abi maç öncesi bir polis arkadaşımızı sahaya getirip alkışlattığında tüylerim diken diken oldu. Biraz daha kalsa sahada ağlayacaktım gerçekten. Ben de golden sonra onlara sarılmak istedim. Bunların üstesinden geleceğiz hep birlikte" ifadesiyle anlattı.

Yasin Öztekin maçtan sonra şu açıklamalarda bulundu: 

"Çok mutluyum 3 gol attım. Bugün mutlaka kazanmak istiyordum. Bugün de yine kazandık iyi oynadık, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Öncelikle bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin, ailelerine sabır diliyorum. Bunlarla başetmemiz lazım. Bugün çok gol atmak istiyordum ve gol atıp polislerimize şehitlerimize armağan etmek istiyordum çünkü onlar olmadan bizim güvenliğimiz olmaz. Selçuk Abi maç öncesi bir polis arkadaşımızı sahaya getirip alkışlattığında tüylerim diken diken oldu. Biraz daha kalsa sahada ağlayacaktım gerçekten. Ben de golden sonra onlara sarılmak istedim. Bunların üstesinden geleceğiz hep birlikte"

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Yasin ÖztekinGalatasaray

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