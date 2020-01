Yasin Hayal'in avukatı konuştu: Bu bir örgüt işi

T24 - Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen Yasin Hayal'in avukatı Eda Salman, "Hakim örgüt konusunda hukuken doğru bir karar verdi. Vicdani yönü tartışılır. Avukatı olarak ben bile diyorum ki, 'bu bir örgüt işi' ama yargılama tahminlere göre yapılmıyor." diye konuştu.





Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dava kapsamında hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıl 3 ay hapis cezası verilen tutuklu sanık Yasin Hayal'in avukatı Eda Salman, müvekkili ile ilgili herhangi bir şekilde, tahliye başvurusunda bulunmayacaklarını belirterek, şunları söyledi:



''Tahliye başvurusu yapmayacak olmamızın nedeni 2 boyutlu. İlk boyutu hukukidir. Başvurudan önce gerekli araştırmalarımızı yaptık. Bu konuda Yargıtay'ın duruşu önemli bizim için. CMK'nın 102. maddesinde yapılan değişiklikle Hizbullah davası sanıklarının tahliye edilmesi ve kamuoyunda oluşan yoğun tepkilerden sonra Yargıtay'ın bu konuyla ilgili verdiği kararı gördük. Karar kesinleşmeden de sanık hükümlü sayılacak. Yargıtay, tahliyelerle ilgili içtihat değiştirdi. Hatta yerel mahkemeler de bu yönde kararlar verdi. Bunları tespit ettik. Dolayısıyla artık Yargıtay'ın içtihadı oturmuş durumda. Böyle olmasa elimizdeki sağlam gerekçelerle elbette böyle bir başvuru yapacaktık. Hatta İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de özellikle, Yasin Hayal'in tutuklandığı 24 Ocak'tan önce, 5 yıl dolmasını beklemeden bu dosyayı karara bağladı. Çünkü Hayal'i tahliye etmek zorunda kalacak ve alınacak tepki daha büyük olacaktı.''



Hayal'in tahliye edilmesi yönünde başvuruda bulunmamalarının ikinci boyutunun da ''kamu vicdanı'' olduğunu aktaran Salman, ''Her ne kadar bu işin günah keçisi Yasin'miş gibi görünse de, hepimizin bu işin örgütlü bir iş olduğuna dair tahminleri var. Dolayısıyla gerçekten örgüt olmadığını düşünsek bile bir an için, en kötü ihtimalle Yasin'in de bu cinayetin azmettiricisi, yahut yardım edeni olması halinde bile alacağı ceza, şu anki tutukluluk süresinden çok daha uzun bir süreci kapsıyor'' dedi.



Yasin Hayal'in Dink cinayetindeki konumunu inkar eden bir savunma yapmadıklarını hatırlatan Salman, ''Onun da bu konuda kabulü var. Bu durumda, tahliye hakkını kötüye kullanarak, kamuoyunun daha da tepki vermesine mahal vermek istemedik. Çünkü bu tepkiden faydalanmak isteyen insanların veya grupların olduğunun farkındayız. Onların ekmeğine yağ sürmek istemedik'' şeklinde konuştu.





'Ailesi de tahliye başvurusu istemedi'



Müvekkili Yasin Hayal'in ailesiyle görüştüğünü ve onlara bu durumu izah ettiğini belirten Salman, ''Onlar da sırf bu olay olmadığını, Yasin'in Mc Donalds'ın bombalanmasından dahi, yatacak en az 3 senesinin olduğunu bildikleri için, bu tutuma katıldılar. Fakat her zaman bireysel başvuru hakkı var'' ifadelerini kullandı.



Yasin Hayal'in mahkemenin verdiği karara çok tepkili olduğunu aktaran Salman, ''Tepkisinin nedeni, cinayete onu iten tek sebebin Erhan Tuncel olmasına rağmen, Tuncel için cinayetle bağlantı kurulmadan ceza verilmesi ve tahliye edilmesidir. Yasin Hayal, Erhan Tuncel'in tahliye edildiği bir kararda, kendisine verilen cezanın en yukarı hadden verilmesini çok anlamsız buldu. Hayal, bütün cezanın sadece kendisine yüklenmesinden rahatsız'' dedi.





'Bu bir örgüt işi'



Kararı veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin töhmet altında bırakılmasının doğru olduğunu düşünmediğini söyleyen Salman, ''Ceza hukukunda gerçekler vardır. Bir de dosyaya yansıyan gerçekler vardır. Hakim kararını, dosyaya yansıyan gerçeklere göre vermek zorundadır. Hakim isabetli bir karar vermiştir örgüt konusunda. Bu karar hukuken doğru bir karardır. Vicdani yönü tartışılır. Çünkü Hayal'in avukatı olarak ben bile diyorum ki, 'bu bir örgüt işi' ama yargılama tahminlere göre yapılmıyor. Tartışılacak bir husus varsa o da şu, 'emniyet görevlileri neden dahil edilmedi?' deniyor. Hakim, zaten bu konuda bildirimleri yaptı gerekli yerlere. Soruşturulup soruşturulmaması hakimi bağlamaz. Hakim önündeki verilere göre hareket eder, karar verir'' diye konuştu.





'Örgüt Türkiye dışında aranmalı'



Yasin Hayal'in avukatı Eda Salman, ''Cinayete ilişkin bahsi geçen örgütü Türkiye'de aramak zaten yersiz. Türkiye dışında aramak lazım'' ifadelerini de kullandı. Salman, sözlerine şunları da ekledi:



'Hrant Dink'e sıkılan kurşun, aslında Türkiye Cumhuriyeti'ne sıkılmıştır. Hrant Dink bilerek hedef haline getirilmiş ve Ermeni-Türk kardeşliği bilerek zedelenmek istenmiştir. Ülkenin en vatansever kesimini oluşturan Ermeni vatandaşlarımızın ve tüm aklı başında aydın Türk vatandaşlarımızın bunu göz ardı etmemesini dilerim.'