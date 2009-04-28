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Yasin Hayal’in akrabası El Kaide’den tutuklandı

Van'da düzenlenen operasyonda Hrant Dink davasının tutuklu sanıklarından Yasin Hayal'in Minür Hayal adlı akrabası da tutuklandı.

28 Nisan 2009 03:00

Van'da düzenlenen operasyonda terör örgütü El Kaide'nin Afganistan'daki kamplarına gitmek istedikleri iddiasıyla yakalanan biri Suriye vatandaşı 3 kişi, tutuklandı. Bu kişilerden Minür Hayal'in Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin görülen davada tutuklu sanıklardan Yasin Hayal'in akrabası olduğu belirtildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Van'a gelen Minür Hayal, Özgür Usta ve Suriye vatandaşı Serhan Ahmed'i takibe aldı.

Sahte kimlik ve pasaportlarla İran'a gitmek isteyen zanlılar, sınıra hareket etmek üzere minibüse bindi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine, oradan da İran'a geçmek isteyen zanlılar, Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş köyü çıkışında, polis ekiplerince minibüse düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi'nde yapılan 2 günlük sorgularının ardından Van Adliyesi'ne sevk edilen Hayal, Usta ve Ahmed, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "terör örgütüne üye olmak" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından tutuklandı.

Terör örgütü El Kaide'nin Afganistan'daki kamplarına gitmek istedikleri öğrenilen zanlılardan Minür Hayal'in gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin görülen davada tutuklu sanıklardan Yasin Hayal'in akrabası olduğu belirtildi.

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