-YASİN HAYAL KORUMA İSTEDİ İSTANBUL (A.A) - 30.05.2011 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, tehdit edildiğini ve can güvenliğinin olmadığını belirten Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde tutuklu sanık Yasin Hayal'in, can güvenliğinin sağlanması ve gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan Yasin Hayal, mahkemeye, ''cezaevinde rahat bırakılmadığı'' iddiasına yönelik bir dilekçe sundu. Mahkeme Başkanı Rüstem Eryılmaz'ın, bu dilekçenin nedenini sorduğu Hayal, ''Kendi mahallemin sakinleri ile görüşmek istemiyorum. Pelitli Belediyesi beni rahatsız etmesin. Ben diyeceğimi dedim. Bitti, bu kadar'' dedi. Hayal, Dink ailesi avukatlarından Arzu Becerik'in, ''Mahalleli' derken neyi kastediyorsun? Nasıl bir tehdit bu?'' sorusuna karşılık da, ''30 bin kişilik Pelitli Belediyesi tarafından rahatsız ediliyorum. Tehdit ediliyorum. Ailem ve ben baskı altındayız. Darbediliyorum. Baskı var. Gidin röportaj yapın, oranın sivil halkıyla. 'Seni öldürürüz' diyorlar. Ben koruma istiyorum. Bunlar sindirme politikalarıdır. 'Boğazını keseriz, seni paramparça ederiz' gibi tehditler var. Bu baskılar son 6 aydır var ve korunmam gerek'' ifadesini kullandı. Hayal'in ifadeleri üzerine söz alan avukatı Eda Salman da, Hayal'in ilk kez duyduğu bu sözleri üzerine, cezaevine ziyarete gelenlerin kayıtlarını istediklerini ve bu işin arkasında başka şeylerin olabileceğini aktardı. Avukatı Erdoğan Soruklu'nun ''Ahmet Samast'ın tanık olarak dinlenilmesini'' talep ettiği tutuklu sanık Erhan Tuncel de, ''Ben her şeyi açıkça anlatıyorum. Bu dava benim üzerime kurulmaya çalışıldı. Yapılan operasyonlar İstanbul Emniyetinin ve Celalettin Cerrah'ın kendini kurtarma operasyonudur. Ben zamanında Yasin Hayal'i 3 kez ikna etmek için oraya gittim, 'bak hükümete zarar gelir, Tayyip Erdoğan'ı severim dedim'' diye konuştu. Bunun üzerine Yasin Hayal, ''Ben bir şey hatırlamıyorum'' dedi. Bir akrabasının vefat etmesi nedeniyle duruşmaya gelmeyen savcı Hikmet Usta yerine duruşma savcılığı yapan ve taleplerle ilgili görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Çavuşoğlu, mahkemeye sunulan suç duyurularının geniş kapsamlı araştırılmasını talep ederek, Ogün Samast'ın babası Ahmet Samast'ın dinlenilmesi talebini, mahkeme heyetinin değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Sanıkların tutukluluk halinin devamını isteyen Çavuşoğlu, Osman Hayal'in tutuklanması isteminin ise reddedilmesini talep etti. -MAHKEMENİN ARA KARARI- Davayla ilgili ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Dink ailesi avukatları ile sanık Erhan Tuncel'in avukatının, Ogün Samast'ın babası Ahmet Samast'ın tanık sıfatıyla dinlenilmesine ilişkin talebinin, daha önceki duruşmada reddedilmesine rağmen, talimatla ifade veren dönemin Trabzon Güvenlik Şube Amiri Necati Ekici'nin beyanları doğrultusunda önceki ara karardan vazgeçilmesine ve Samast ile konuştuğu iddia edilen jandarma komutanının kim olduğu ve ismini bilip bilmediği hususlarında Ekici'nin beyanının alınması için Trabzon Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine talimat yazılmasına hükmetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından MİT görevlileri Özel Yılmaz ve Handan Selçuk hakkında yürütülen soruşturma evraklarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi talebini, savcılığa yapılması gerektiği için reddeden heyet, Dink ailesi avukatlarının cinayetten hemen sonrasını gösteren kayıtlardaki kişinin Osman Hayal olduğuna dair iddialarının araştırılması amacıyla Hayal'in önden, arkadan ve yandan boy fotoğrafları ile biyometrik yüz fotoğraflarının mahkemeye gönderilmesi için Trabzon Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmasını, fotoğraflar geldiğinde bu konuyla ilgili bilirkişi incelemesi yaptırılmasını kararlaştırdı. Heyet, tutuksuz sanık Osman Hayal'in tutuklanması talebini mevcut delil durumu ve dosya kapsamını göz önüne alarak reddetti. Emniyetçi Selim Kutkan ve Ahmet İlhan Güler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, müdahil avukatlarının suç duyurusu talebine ilişkin dilekçenin bir örneğinin ilgili savcılığa gönderilmesine ve Yasin Hayal'in cezaevinde tehdit edildiğine dair beyanları nedeniyle bu konunun, araştırılma amacıyla Hayal'in yattığı cezaevinin bulunduğu Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sorulmasına hükmeden heyet, Hayal'in can güvenliğinin sağlanması ve gerekli önlemlerin alınması için yine Tekirdağ savcılığına yazı yazılmasına karar verdi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığından sanık Yasin Hayal'i cezaevinde son 6 ayda ziyaret eden kişilerin belirlenmesi için tutuklu ziyaretçi defterinin ilgili bölümlerinin örneklerinin istenmesini ve sanıklar Yasin Hayal ile Erhan Tuncel'in tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı 29 Temmuz 2011'e erteledi.