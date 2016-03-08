Yasin Börü davasının gizli tanığı anlattı: Cinayet zanlısının annesi, Börü'nün cenazesine 'IŞİD' diye tükürdü!

Diyarbakır’da 6-7 Ekim olaylarında öldürülen Yasin Börü ve üç arkadaşının davasında gizli tanık "Tunç" cinayeti tüm detaylarıyla anlattı.

Yeni Yüzyıl'ın haberine göre, gizli tanık 'Tunç', "(Uğur) Doğanay silahın ağzına mermiyi verdi. İki silah sesi geldi, içeri girip bunları dışarı attılar. Pencereden ilk attıkları Yasin Börü idi. El attım ama elime satırla vuruldu" iddiasında bulundu. Gizli tanık "Tunç", mahkeme başkanı Yeşil'in, "Cinayeti işlediği iddia edilen Uğur Doğanay'ın annesi Yıldız Doğanay'ın olay yerinde olup olmadığını" sorması üzerine, "Yasin Börü'nün cenazesine 'IŞİD' diye tükürdü. Başka bir eyleme katılmadı" diye yanıt verdi

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya nakledilen davanın duruşması, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada gizli tanık 'Tunç', ses ve görüntüsü değiştirilerek ifade verdi. Olay günü Börü ve arkadaşlarının bazı kişilerle tartıştığını gördüğünü kaydeden, gizli tanık, şunları anlattı:

"Bunlar beş kişiydiler, sokaktaki insanlara saldırıyordu. Benden yardım istediler, 'sen bunu halledebilirsin' diye. Olay yerine gittim. Yusuf Er'i merdivenin altından aldılar. Onu ellerinden almaya çalışırken bana bıçak çektiler. Diğerleri eve çıktı. Yusuf Er gösterdi, arkadaşlarının saklandığı yeri. Evi gösterdikten sonra bunlar 'silah var' diye korkarak yaklaşmadılar. Bir saat geçti, evsahibini buldular. Hatırı sayılır biriyim. Bina içine girmelerini engelledim, 112 ve 155'i aradım. Yalvardım 'yapmayın' diye. (Uğur) Doğanay, bu şahıs yukarı çıktı. Silahın ağzına mermiyi verdi. Bağladığı perdelerle aşağı indi. İki silah sesi geldi, içeri girdiler ve bunları dışarı attılar. Yusuf Er'i ellerinden aldım, bıraktım. Pencereden ilk attıkları Yasin Börü idi. El attım ama o sırada elime satırla vuruldu, geri çekildim."

"Hizbullah diye bağırdılar"

Mahkeme Başkanı Musa Yeşil, tanıktan, sanıkları teşhis etmesini istedi. Gizli tanığın bulunduğu yerden kamera yardımı ile gördüğü sanıklardan Uğur Doğanay'ın olay yerinde olmadığını söylemesi üzerine Yeşil, "Uğur Doğanay bu, ama bunu sen 'yoktu' diyorsun. Pencereden beline silah takarak aşağı indi, gördüm diyordun?" diye karşılık verdi. Bunun üzerine gizli tanık "Tunç", "Teşhis edemiyorum. Gözlerimde sıkıntı var. Silahı çekerken 'bu kim' diye oradakilere sordum, çevredekiler söyledi" dedi. Müşteki avukatlarının, "Yusuf Er ile maktullerden ve sanıklardan da yaralanan oldu mu?" sorusuna gizli tanık, ‘Yok’ diye yanıt verdi. Yeşil, "Ama başta 5 kişi sağa sola saldırdılar dedin" deyince gizli tanık, "Hizbullah adı altında bağırınca çekildiler, herkes kaçıştı" diye konuştu. Tanığın, gözlerinin bozuk olduğunu, sanıkları da kamerada iyi göremediğini söylemesi üzerine fotoğrafla teşhis yaptırıldı. Mahkeme üyesi hakim, sanıkların fotoğrafını gösterdi. Tanık ‘Tunç’, sanıklardan Ahmet Arif Yusufoğlu, Ahmet Tanrıverdi, Cevher Türk ile Ersin Filizer'in olay yerinde bulunduğunu iddia etti.

Gizli tanık "Tunç", mahkeme başkanı Yeşil'in, "Cinayeti işlediği iddia edilen Uğur Doğanay'ın annesi Yıldız Doğanay'ın olay yerinde olup olmadığını" sorması üzerine, "Yasin Börü'nün cenazesine 'IŞİD' diye tükürdü. Başka bir eyleme katılmadı" diye yanıt verdi. Duruşmada gizli tanık “Zümrüt” de dinlendi. Gizli tanığın yanında, mahkeme üyesi hakim de hazır bulundu. “Zümrüt”, ifadesinde şunları kaydetti:

“Pencereden baktığım zaman herkes binanın önünde toplanmıştı. 200-300 kişi vardı. Birçoğunun yüzü maskeliydi. Binanın kapısını zorluyorlardı. Ellerinde silah ve satırlar vardı. Birinin elinde dinamit vardı, ‘Kapıyı açmazsanız, patlatırız’ diye... Grup içinde olanların bir kısmını gördüm. Daha önceden ismiyle tanıdığım kimse yoktu ama sokakta gördüklerim vardı.”