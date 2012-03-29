Yasemin Karadağ tahliye edildi

Ağır hasta olan ve 7 aydır tutuklu bulunan Yasemin Karadağ, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hastane raporlarını değerlendirmesi sonucu, dün verilen ara kararla tahliye edildi.

Bir böbreği olmayan, diğeri de yüzde 18 çalışan, ayrıca yüksek tansiyon hastası olan Karadağ, kemik erimesi nedeniyle boyunun 1,60'dan 1,53'e düştüğünü, 40 kiloya kadar zayıfladığını anlatmıştı. CNNTürk'te yer alan haber göre; Karadağ Bakırköy Kadın ve Çocuk Cezaevi'nden 22 Mart'ta çıkarılarak, SSK Samatya Hastanesi'ne sevk edildi ve tedavi altına alındı. Devrimci Halk Kurutuluş Partisi Cephesi (DHKP-C) üyesi olmaktan 15 yıla kadar hapsi istenen 42 yaşındaki Karadağ, yedi aydır tutukluydu. Karadağ, Kayseri Üniversitesi'nde elektronik teknikerliği okurken, siyasi nedenlerle okuldan atıldı. DHKP-C üyesi olmaktan 12 yıl hapis yattı. Bir böbreğini cezaevindeyken kaybetti.

2004'ün sonunda cezası bitti; sonra birkaç kez gözaltına alındı, tutuklandı ama her seferinde serbest bırakıldı. 2010'da beyin kanaması geçirdi ve bir ay hastanede kaldı. 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Şubat'ta görülen ikinci duruşmada, mahkeme Karadağ'ın tutukluluğunun devamına karar vermişti. Mahkeme ayrıca Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınarak hastalıklarının belirlenmesini istemiş, avukatları ise devlet hastanelerinden alınan raporları mahkemeye sunmuştu. Karadağ'ın bir sonraki duruşması 12 Haziran'da.