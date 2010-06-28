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Dünya

Yasayı çıkardı kız arkadaşıyla evlendi

İzlanda Başbakanı, meclisin ülkedeki eşcinsellere evlenme izni veren yasayı onaylamasından sonra, kız arkadaşı ile evlendi.

28 Haziran 2010 03:00

T24 - İzlanda Başbakanı Johanna Sigurdardottir, meclisin ülkedeki eşcinsellere evlenme izni veren yasayı onaylamasından sonra, uzun zamandan bu yana birlikte yaşadığı kız arkadaşı Jonina Leosdottir ile evlendi.

İzlanda Meclisi 12 Haziran 2010'da ülkede yaşayan eşcinsellerin evlenmesine onay verdi. İzlanda Başbakanı Johanna Sigurdardottir da bir süreden beri birlikte yaşadığı arkadaşı Jonina Leosdottir ile dün nikah masasına oturdu.

Böylece İzlanda'nın ilk eşcinsel evliliğini ülkenin Başbakanı Sigurdardottir yapmış oldu. 66 yaşındaki Sigurdardottir, Avrupa'da da eşcinselliğini açıkça kabul eden ilk başbakan sıfatını da taşıyor. Başbakanın bu evliliği, eşcinseller için büyük bir adım olarak kabul ediliyor.

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