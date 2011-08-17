-''Yaşayan fosil'' bulundu ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Bilim adamları, Güney Pasifik'teki Palau adasındaki bir denizaltı mağarasında ''yaşayan fosil'' buldu. Yılan balığını andıran hayvanın, yaklaşık 200 milyon yıldır pek bir değişime uğramadığı bildirildi. Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayımlanan makaleye göre, bilim adamları, ''Palau Protoanguilla'' diye adlandırılan hayvana, mercan resifi kenarında yer alan 35 metre derinlikteki bir mağarada rastladı. Biyologlar, 17,6 santimetre boyunda bir dişinin yanı sıra boyları 4,3 ile 15 santimetre arasında değişen 7 küçük balık buldu. Bilim adamları, balığın bazı özelliklerinin, bilinen en eski yılan balığı fosilininkinden bile ilkel olduğunu belirtti. Uzmanlar, ''Yaşayan fosili'' karşılaştırabilecekleri bir grup olmadığına işaret ederek, Palau Protoanguilla için yılan balıklarının soyağacında yeni bir dal oluşturdu.