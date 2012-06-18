Yaşayan efsanenin 70. doğum günü

1942 yılında bugün Paul McCartney dünyaya geldi. The Beatles'ın dört üyesinden birisi McCartney, bass gitarist, söz yazarı/besteci, multi-enstrümantalist, müzik ve film yapımcısı, hayvan hakları aktivistidir.

McCartney ve Lennon müzik tarihinin en başarılı ve en etkili söz yazarı partneri olmuşlar, rock’n roll tarihinin en önemli hitlerini bestelemişlerdir. Gelmiş geçmiş en iyi şarkı seçilen “Yesterday” McCartney' in eseridir.

'Sir' ünvanı alan tek Beatles üyesidir ve “60 altın plağa sahip en başarılı müzisyen” ve “100 milyon single satışı” ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştir.