Yaşar Üniversitesi ile HAVELSAN'dan siber güvenlik alanında iş birliği

İZMİR, (DHA)- SİBER güvenlikte yerli ve milli çözümler üretmek amacıyla Yaşar Üniversitesi ile HAVELSAN arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında hayata geçirilecek Siber İstihbarat Laboratuvarı\'nda, bir yandan Türkiye\'nin siber güvenlik alanında ihtiyaç duyduğu yazılımlar geliştirilirken bir yandan da bu alanda uzman yetiştirilecek.

Yaşar Üniversitesi, siber güvenlikte milli çözümler üretilmesine katkı sağlamak için Türkiye\'nin önde gelen savunma sanayi ve bilişim kurumlarından HAVELSAN ile işbirliği protokolü imzaladı. Selçuk Yaşar Kampüsü\'nde gerçekleştirilen törende, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ve HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay tarafından, \'Siber İstihbarat Laboratuvarı\'nı hayata geçirecek protokol imzalandı. Koordinatörlüklerini HAVELSAN Ar-Ge, Teknoloji ve Ürünleşme Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin ile Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz\'un yapacağı laboratuvarda, bir yandan siber güvenlik ihtiyacına yönelik sistemler ve ürünler geliştirilirken diğer yandan da araştırmacılar desteklenerek bu alanda uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanıyor.

\'YERLİ VE MİLLİ VURGUSU\'

\"Yerli ve milli olmadıkça siber güvenlikten bahsedilemez. Gerisi kendimizi kandırmak olur\" diyen HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, \"HAVELSAN olarak bu alanı kendi yazılımlarımızla var etmek için çalışıyoruz. Buradaki iş birliğiyle de sıfırdan yerli ve milli çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Dünyada 2 milyon siber güvenlik uzmanı açığı söz konusu. Türkiye\'de de siber güvenlik uzmanı ihtiyacı 20 bin civarında. Bu uzman açığı ancak üniversitelerimizin bu konuda işbirliği ile kapanabilir. Açık büyüdükçe risk ve eksikliklere karşı zafiyetimiz artarak devam eder. Bu laboratuvarda yerli yazılımlar üretilirken aynı zamanda uzmanlar da yetiştirilecek\" dedi.

\'BU İŞ BİRLİĞİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ\'

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, \"Dünyada, yılda 80-90 milyon siber güvenlik olayı yaşanıyor. Saldırıların sayısı kadar, yarattığı hasarın maddi boyutları da ürkütücü. Bu rakamın 2019\'da rakamın 2.1 trilyon doları bulacağı öngörülüyor. Siber güvenlikte, devlet, özel sektör ve tüm bilim kurumlarına önemli görevler düşüyor. Biz de akademik programlarımızla, araştırma konularıyla, kurduğumuz siber güvenlik laboratuvarı ile yüksek lisans ve doktora programımızla bu alana büyük önem veriyoruz. Sorunların çözümünde, üniversite olarak mutlaka öncü olarak yer almamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu iş birliğini de bu nedenle çok önemsiyoruz\" diye konuştu.

SİBER SAVAŞ SİMÜLATÖRÜ GELİŞTİRİLİYOR

Yaşar Üniversitesi akademisyenleri ve lisansüstü öğrencileri tarafından Siber Güvenlik Laboratuvarı\'nda oluşturulan \'siber savaş simülatörünün\', HAVELSAN iş birliğiyle hayata geçirilen yeni laboratuvarla birlikte daha da geliştirileceğini belirten Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, \"Kısa süre içinde, bu projeyi geliştirip ülkemizde kullanıldığı gibi başka ülkelere de ihraç edebildiğimiz bir ürün haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu iş birliğiyle birlikte, tüm kurum ve kuruluşlara bilgi, yazılım ve araştırma desteği sağlanması da hedefleniyor. Aynı zamanda, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz, siber güvenlik alanında HAVELSAN araştırmacılarıyla çalışma ve bitirme projelerini hayata geçirme fırsatı bulacak\" dedi.



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