Yaşar Okuyan karaciğer nakli bekliyor

ANAP döneminde çalışma bakanı olarak görev yapan Yaşar Okuyan'ın karaciğer hastası olduğu ortaya çıktı. Uzun süredir hastanede yatan Yaşar Okuyan için Aydınlık Gazetesi'nde iki gün boyunca bir acil çağrı ilanı yayınmlandı. Aynı ilanı bugün Sözcü yazarı Emin Çölaşan da köşesine taşıdı: "Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çalışma eski Bakanı Sayın Yaşar Okuyan için donöre (vericiye) ihtiyaç vardır. İhtiyaç, karaciğerin tümünün değil, sadece bir parçasının naklidir. Karaciğer çok kısa süre sonra kendini yenilemektedir."

Emin Çölaşan'ın Sözcü gazetesinin bugünkü (20 Aralık 2016) nüshasında yayımlanan 'Şeyhin kerameti!' başlıklı yazısı şöyle:

Sevgili okurlarım, aynı adamı neredeyse her gün Türkiye'de görmekten artık bıktık. En geç iki ayda bir geliyor, bir şeyler yapıp ülkesine dönüyor.

Bu adam Katar Şeyhi ve Emiri!

Dünya liderimizin en yakın dostu.

Elinde kişisel hesabı olarak milyarlarca dolar para var ve bu paranın kaynağı meçhul.

Bay Emir geçtiğimiz pazar günü yine geldi ve Trabzon'da hizmete giren yeni stadın açılış törenine bizimkilerle birlikte katıldı.

Stadyumda büyük boy afişler ve fotoğraflı posterler asılıydı.

Dünya liderimiz, başbakanımız, Atatürk…

Ve onların yanında Katar Emiri olan şahsın büyük boy fotoğrafı!

Bu adamın ne işi vardı Atatürk'ün yanında?

* * *

Açılış töreninde İstiklal Marşımız çalındı…

Ama öncesinde Katar marşı!

Bu ne iştir yahu?.. Ne alakadır?..

Maçtan önce de dünya liderimiz, damadı olan Enerji BakanıBerat ve Katar şeyhi bey Trabzon ve çevresinde helikopterle gezindiler.

Şeyh ve bizim ekip yörede kış turizmine uygun yerleri havadan incelemişler…

Demek bugüne kadar aldıkları yetmemiş, şimdi Emir'in gözleri Trabzon ve çevresinde.

* * *

Türkiye'ye her yıl milyarlarca dolar kaynağı bilinmeyenpara girişi olur. Bunun ne olduğunu, nereden geldiğini devlet bile bilmez!

İşin uzmanları bu kara paranın Katar'dan Türkiye'ye bir takım dolambaçlı yollarla sokulduğunu ve birilerinin yasal olmayan servetlerini aklamada kullanıldığını iddia eder.

Katar Emiri ile bizim dünya liderimiz arasındaki ilişki gerçekten de sıcaktır!

Adam her gelişinde bir yerleri satın alır.

Son gelişinde parayı bastırıp TMSF'nin elinde bulunan Digitürk'ü aldı ve anında oluşturduğu yeni kanallarda, Kabe'den 24 saat Kur'an yayını başlatıldı.

* * *

Her gelişinde bizimkilerle buluşur, değerli hediyeler getirir. Bir süre önce geldiğinde dünya liderimize 53 tane değerli Arap atı hediye etmişti.

Boğaz'daki en değerli yalılardan birini 100 milyon Eurobastırıp eşi için satın aldı.

Türkiye'ye bazı gelişleri sadece iki saat içindir, gerektiğinde dünya liderimizle havaalanında buluşup geri döner.

Aralarında neler konuşulur, bilinmez.

Eşi de sık sık İstanbul ziyareti yapar, onun da amacı nedir bilinmez!

* * *

Sanmayın ki bu ziyaretler tek taraflıdır!

Birkaç ay öncesine kadar dünya liderimiz 10, Davutoğlu Ahmet 17, sayın bakanlarımız ise tam 39 kez Katar ziyareti yaptılar.

Dünya liderimizin eşi ve kızı da Katar yolculuğuna sık sık çıkmaktalar.

Emir ve Katar'lı bakanlar ise Türkiye'ye 65 kez geldiler.

Ankara ve İstanbul'un büyük caddelerine Katar Caddesi ismi verildi.

Bu ne muhabbettir, kimsenin anlamadığı bir husustur.

* * *

Adam şimdi Trabzon'a geldi,

boy boy fotoğrafları açılışı yapılan stada asıldı, hem de Atatürk'ün yanına!

Törende İstiklal Marşımızla birlikte Katar marşı çalındı.

Benim derdim bunlar değil!

Devletin bütçesinde bile yer almayan milyarlarca dolarlık esrarengiz kara para Katar'dan mı geliyor, başka bir yerden mi?

Bunu resmen açıklasınlar, sonra Katar muhabbetini istedikleri gibi sürdürsünler.

Yaşar Okuyan karaciğer bekliyor

Sevgili okurlarım, Yaşar Okuyan'ı tanır mısınız bilemiyorum. Geçmişte, 1970'li yıllarda MHP'liydi. Ülkücülerin uygar ve ılımlı kesiminde görev almıştı.

Düzgün, dürüst ve gerçek anlamda yurtsever bir insandır.

Okuyan uzun yıllar boyunca siyasetin içinde kaldı.

ANAP döneminde Çalışma Bakanı olarak görev yaptı.

Son olarak Vatan Partisi'ne geçti.

Şu anda Vatan'ın Genel Başkan Yardımcısı.

* * *

Yaşar Okuyan karaciğer hastası. Uzun süredir hastanede yatıyor.

Hayata yeniden dönebilmesi için karaciğer nakli yapılması gerekiyor.

Aydınlık Gazetesi'nde iki gün boyunca bir acil çağrı ilanı yayınlandı:

“Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çalışma eski Bakanı Sayın Yaşar Okuyan için donöre (vericiye) ihtiyaç vardır.

İhtiyaç, karaciğerin tümünün değil, sadece bir parçasının naklidir. Karaciğer çok kısa süre sonra kendini yenilemektedir.

Ancak verilen parça Sayın Yaşar Okuyan'ın hayatını kurtaracaktır.

Vericinin kan grubu 0 Rh pozitif olmalıdır.

Vericinin sağlık problemi, özellikle hepatit, kanser, kan hastalığı, kalp hastalığı, şeker hastalığı gibi sistematik hastalıklar geçmişi olmaması gerekmektedir.

18-60 yaş arası erkek olması tercih ediliyor.”

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Tıptaki gelişmeler sonrasında özellikle böbrek ve karaciğer nakli ameliyatları basitleşti.

Veren için hiçbir hayati tehlikesi yok, alanın ise hayatı kurtuluyor.

Evet, dürüst ve yurtsever adam Yaşar Okuyan uzun süredir hastanede yatıyor ve karaciğer nakli için uygun verici çıkmasını bekliyor.

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Söz konusu ilanın sonunda bir de telefon numarası verilmiş:

0539 715 32 43.

Eşinin telefonu…

Pazar günü arayıp geçmiş olsun dileklerimi ilettim.

Yoğun bakımda, bir verici bekliyorlar.

İlgilenenlerin dikkatine sunuyorum, aramalarını diliyorum.