Yaşar Okuyan: İlhan Erdost'u, Raci Tetik öldürdü

12 Eylül işkenceleriyle ilgili soruşturma kapsamında mağdur sıfatıyla ifade veren dönemin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Okuyan, İlhan Erdost’u başına vura vura öldürenler arasında Mamak Cezaevi eski müdürü Raci Tetik’in de olduğunu söyledi.

Okuyan, Taraf gazetesinden Arzu Yıldız'ın ulaştığı Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Demir tarafından yürütülen soruştumada verdiği üç sayfalık ifadesinde şunları söyledi:

“Zeki Kaman ve Dürüst Oktay isimli iki komiser işkencecilerin başında bulunmaktaydı. Bu iki komiser Bekir Bağ adlı ülkücü genci işkenceyle öldürdü. Ancak cezaevi doktoru Mehmet Yıldız intihar yönünde rapor verdi. (Yıldız’ın) o zamanki rütbesi teğmen ya da üsteğmendi. Daha sonra profesör unvanı aldığını duydum.”

Hücrede kaldığı sırada bir akrabasının 4. Kolordu Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Recep Ergun ile görüşerek işkenceyi aktardığını dile getiren Okuyan’ın ifadeleri şöyle:



'Taha Akyol tanıktır'



“Bunun üzerine Recep Ergun Paşa, Mamak Cezaevi Komutanı Raci Tetik’i makamına çağırmış ve kötü davranılmamasını istemiş. Bunun üzerine bizim yanımıza gelen bir Yüzbaşı, bizi Taha Akyol ile Tetik’in makam odasına götürdü. ‘Sen nasıl beni şikâyet edersin ulan’ diyerek bana küfretmeye başladı. Bizden ‘hiçbir şikâyetimiz yoktur’ şeklinde dilekçe yazmamızı istedi. Taha ve ben itiraz ederek kâğıdı imzalamadık. Tetik, bu sefer bize hitaben birçok küfür sarf etti. Diğer rütbelilerin olduğu tarafa dönerek doktoru çağırdı. Sonradan adının Mehmet Yıldız olduğunu öğrendiğim bu şahsa ‘Ben bu itleri gebertirsem intihar etti diye rapor düzenler misin?’ diye sordu. Yıldız da ‘Emredersiniz komutanım’ dedi.”



Raci Tetik’in talimatıyla...



Tetik’in talimatıyla kendilerine işkence yapıldığını dile getiren Okuyan, cezaevinde yatan yayıncı İlhan Erdost’un öldürülmesi hakkında ise, şunları anlattı:

“Mamak’ta 5-6 kişinin bizzat Tetik’in talimatıyla ve bir kişinin de Tetik’in bizzat katılımıyla öldürüldüğünü ve intihar raporu verildiğini öğrendim. Tetik tarafından kafası duvara vurularak öldürülen bu kişinin adı İlhan Erdost’tu.”

Okuyan, hem Raci Tetik’ten hem de öldürülen tutuklular için “intihar” raporu veren doktor Mehmet Yıldız’dan şikâyetçi olduğunu belirtti.