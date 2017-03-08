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Yaşar Okuyan: Bahçeli'nin çok ciddi psikolojik problemleri var

"Devlet Bahçeli artık rayından çıkmıştır"

08 Mart 2017 23:55

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “çok ciddi psikolojik sorunları olduğunu” söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, KRT'de Çağlar Cilara'nın “Haber Merkezi” isimli programına konuk oldu.

"Şevki Yılmaz, gözünün çiçeğinin tam orta noktasından..."

Yaşar Okuyan, 16 Nisan'da evet çıkacağına dair hadis olduğunu söyleyen Akit yazarı Şevki Yılmaz için "Bunların Allah'ı, dini imanı yok, bunlar her şeyi Allah ile, Kur'an ile pazarlıyor. Şevki Yılmaz'ın gözünün çiçeğinin tam orta noktasından öpüyorum" dedi.

İlnur Çevik'e: Barzani'den aldığın ihalelerle meşgul ol

Referandumda hayır çıkması durumunda 7 Haziran seçimleri sonrası oluşan terör ortamının mumla aranacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik ile ilgili de konuşan Okuyan, "İlnur Çevik, Barzani'den, Erbil'den aldığın ihalelerle meşgul ol" dedi.

 

"Bahçeli'nin çok ciddi psikolojik problemleri var"

Okuyan, MHP Genel Başkan adaylarından Sinan Oğan'a yapılan saldırıyla ilgili Bahçeli'nin, "Ülkücü başladığı işi yarım bırakmaz" sözünü de değerlendirdi.

Okuyan, "Yarın Sinan Oğan'ın veya öne çıkmış muhaliflerin başına bir iş geldiğinde o zaman Devlet Bahçeli'nin bu sözünün ne manaya geldiğini kendisinin yargı önünde hesaba çekilmesi lazım. Ne demek hiçbir ülkücü yarım bırakmaz işini. Ne yapacaktı, Sinan Oğan'ın öldürecekti de öldüremedi onun için mi hayıflanıyorsun. Devlet Bahçeli artık rayından çıkmıştır. Çok ciddi psikolojik problemleri var" diye konuştu.

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