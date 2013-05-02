Yaşar Okuyan: Alpaslan Türkeş yaşasaydı ananızı bellerdi!



Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan, barış süreciyle ilgili iktidarın referans olarak merhum Alpaslan Türkeş'in gösterildiğini belirterek "Türkeş yaşasaydı ananızı bellerdi" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan, çözüm süreci ile ilgili, akil insanlara alternatif olarak 'Akıllı Adamlar' oluşumu içinde olduklarını belirterek, "Karayılan 'şimdilik silahımızı bırakmadan stratejimiz gereği çekilmeyi düşünüyoruz' diyor. 'Esas silah bırakmanın şartlarını açıkladık' diyor. Kandil'deki şerefsiz" dedi.

Süheyla Gözdereliler'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Yalova Gazipaşa Caddesinde bir çay bahçesinde basın toplantısı düzenleyen eski Bakan Yaşar Okuyan, barış süreci, istanbul'daki 1 Mayıs kutlamaları ve Meclis'te CHP Milletvekili Kamer Genç'e yapılan küfürle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da yaşanan olaylara değinen Okuyan, "Bir inatlaşma vardı ve olay çıkacağı belliydi. Sendikacıların da yanlışı var idarenin, valinin ve hükümetin de yanlışı var. Taksim alanının yarısı inşaat halinde. Orada bir olay olsa ciddi bir takım şeyler olabilir. İdarenin burayı vermemesini doğal karşılıyorum. Ama doğal karşılamadığım bunu engellerken polisin tavrı. İstanbul'daki halk adeta bugün sıkıyönetim varmışçasına evlerine hapsedildi. Çıkan olaylarda mesela CHP milletvekillerinin burnunun dibine gelerek ağzının içine biber gazının sıkılmasının izah edilecek tarafı yok. Bunlar cinayettir. Cinayete teşebbüstür. O insanın kalbi, tansiyonu vardır. Bu tür polislerin Türk Polis Teşkilatı'ndan süratle ayıklanması lazım" dedi.

'Bilerek yapıyorsa ihanet içindedir'

Barış süreciyle ilgili de konuşan Okuyan, "İşin gerçeğini kimse konuşmuyor. Toplumun gazını almak için 63 tane akıllı adamı salmış meydana, o gariplerin de gittiği her yerde halk onları bir öpüyor bir okşuyor. Bu yöntem doğru bir yöntem değil. Karayılan 'şimdilik silahımızı bırakmadan stratejimiz gereği çekilmeyi düşünüyoruz' diyor. 'Esas silah bırakmanın şartlarını açıkladık' diyor. 64 bin korucunun dağıtılmasını istiyor. Özel kuvvetlerin tasfiye edilmesini istiyor. Kandildeki şerefsiz. Bunları dağıtacakmış. Sonra bitmiyor. Öcalan ve dağdaki PKK'lılar serbest kalacakmış. Anayasayı da göreceğim diyor. Tüm bunlardan sonra silah bırakmayı tartışabiliriz diyor. Sürece destek verenler bunları bilmiyorsa gafildir, bilerek yapıyor ama umursamıyorsa delalet içindedir, sonucunu bilerek bunu yapıyorsa ihanet içindedir" diye konuştu.

'Türkeş sağ olsaydı sizin ananızı bellerdi'

Barış süreciyle ilgili iktidarın referans olarak merhum Alpaslan Türkeş'in gösterildiğini belirten Okuyan, "'Türkeş sağ olsaydı' diyorlar. Bülent Arınç da söylüyor, Egemen Bağış da söylüyor. 'E ne olurdu yaşasaydı?' Sanki Türkeş'i çok tanıyorlar da. 'Sürece destek verirdi' diyorlar. Bre gafiller. Ben Türkeş'le 14 yaşımda tanıştım. Türkeş bugün sağ olsaydı sizin ananızı bellerdi. O bugün sağ olsaydı siz görürdünüz o çözüm sürecini" dedi.

Hiçbir zaman bu kdar ağır hakaret yoktu'

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'e Meclis'te küfür edilmesine de değinen Okuyan, "Hiçbir zabıtta hiçbir dönemde bu kadar ağır açık hakaret söz konusu değildi. Parlamentonun tüm zamanları için söylüyorum. Bu kadar aleni ve bu kadar açık olmamıştı. Başbakan bir saat önce grubunda 'CHP genel başkanı, terbiye noksanı olan vekiline haddini bildirmelidir, bunlarda edep yok' diyordu. Sen bir saat önce edep arıyordun, senin kendi partinin milletvekili TBMM'nin içinde sarf ettiği sözler edebin neresine gelir? Türkiye giderek gerginleşiyor. Başbakan bu gerginliğin ana kaynağına dönüşmüş durumda" dedi.

'Akil insanlara alternatif'

Akil insanlara alternatif olarak 'Akıllı adamlar' oluşumu içerisinde olduklarını söyleyen Okuyan, Anadolu turuna çıkacaklarını belirtti. Okuyan, "Bizler de akıllı adamlar olarak 40-50 kişilik grupla Anadolu'ya dağılacağız. Hakkâri, Van, Diyarbakır, Batman, Mardin'e de gideceğiz. Akıllı adamım ben. Onlar akil, biz akıllıyız. Hedef aldığımız 51 il var. İnsanlar bu süreci bir de bizden dinleyecek" dedi.

'Türklerin milli içkisi kımızdır'

Yaşar Okuyan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderme yaparak Türklerin milli içkisinin kımız olduğunu söyledi. Okuyan, "Son günlerde yeni bir tartışma yarattı. 'Milli içkimiz ayran' dedi. Bir defa ayran içecektir, içki başka bir şeydir. Bizim içeceklerimiz olarak alırsa evet ayran, şıra, şerbet, şalgam suyu var. İçki değildir. Bütün Türkler bilir ki Türklerin iki tane içkisi var. Bizim eski çağlardan beri olan milli içkimiz kımızdır" diye konuştu.