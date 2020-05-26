Yaşar Okuyan: 63 AKP'li milletvekili DEVA Partisi'ne geçme noktasında

Eski MHP’li, ANAP hükümetlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Yaşar Okuyan, 63 AKP'li milletvekilinin Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'ne 'geçme noktasında' olduğunu söyledi.

HaberAsi'de katıldığı bir programda konuşan Okuyan, 'çok önemli' bir kaynaktan kendisine aktarılan bilgiye göre 63 AKP'li milletvekilinin, eski bakan Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'ne geçmeye hazırlandığını iddia etti.

Okuyan, konuya ilişkin "Erken seçim tartışmalarını, özellikle Bahçeli üzerinden tartışmaya açıp siyasi partiler yasasını değiştirelim, milletvekili transferine mani olunsun veya bir milletvekili partisinden istifa ettikten sonra 6 ay hiçbir partiye üye olamaz hükmünü getirelim diyorlar. Bunların sebebi AKP'den çıkacak olan çok sayıda milletvekilinin istifalarını önlemek. Bir karambolde baskın seçimle bir şey ortaya koymak gibi bir düşünce var. Doğru işler değil bunlar, üzülüyoruz" dedi.