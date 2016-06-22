Yaşar Nuri Öztürk’ün vefatı sosyal medyada: Allah ile aldatmadı!

Kanser tedavisi gören ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk İstanbul'daki evinde yaşamını yitirmesi sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. Mide kanseri teşhisiyle ameliyat olan ve 3,5 ay kemoterapi görüp doğum gününde hayatını kaybeden Öztürk için sosyal medya kullanıcıları ‘Allah ile Aldatmak’ kitabından ismiyle kelimelendirme yaparak “Allah ile aldatmadı, başımız sağolsun” mesajları paylaştı.

Öztürk için sosyal medyada konuşulanlar şöyle:

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