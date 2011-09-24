Yaşar Nuri Öztürk'ün sevgilisi 25 yaşında

T24 - İlahiyat Bilimci Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, katıldığı bir televizyon programında gözlerindeki ışığın 25 yaşındaki sevgilisinden kaynaklandığını söyledi.





Geçen yıl ikinci eşinden boşanan ilahiyat bilimci, 60 yaşındaki Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, TNT Televizyonu’nda yayınlanan ‘Canlı Hayat’ isimli programda, kendisinden 35 yaş küçük biriyle birlikte olduğunu itiraf etti. Oya Germen ve Elif Aktuğ’un birlikte sunup-yorumladığı Canlı Hayat programına katılan Öztürk, programın sonunda sunucuların “gözlerinizdeki ışık aşka benziyor” sözleri üzerine hayatında biri olduğunu itiraf etti.





İkinci eşinden geçen yıl boşanmıştı

Sunucuların ısrarlı sorularına fazla direnemeyen Yaşar Nuri Öztürk, “Dualarınız kabul oldu diyebilirim” diye, yaşadığı yeni aşkı izleyenlerle paylaştı. Aşkının ismini veremeyeceğini, 25 yaşında ve kumral olduğunu söyleyen Öztürk, “Hayatımda hiç alyans takmadımama bu defa takacağım” diyerek ne kadar ciddi olduğunu da ifade etti. Yaşar Nuri Öztürk, danışmanlığını yapan Şahane SultanMüftüoğlu ile ilişkisi nedeniyle geçen yıl ikinci eşinden boşanmıştı.Mahkeme, Öztürk’ün aldatıldığını öne süren eşine toplam 205 bin lira tazminat ve aylık 5 bin lira nafaka ödemesine karar vermişti.









