Yaşar Nuri Öztürk'ün kızı, babasının sağlık durumunu açıkladı

Ünlü ilahiyatçı Yaşar Nuri Öztürk'ün sağlık durumunun ağır olduğuna dair haberlerle ilgili konuşan Saniye Öztürk, babasının ağır bir grup geçirdiğini, vücudunda virüs olduğunu belirterek, "Sıkı bir tedavi görüyor. Ancak durumu sosyal medyada anlatıldığı gibi değil" dedi.

Ses sanatçısı Onur Akay, Twitter hesabında 2011'de kanser tedavisi gören Yaşar Nuri Öztürk’ün durumunun ağır olduğunu yazmıştı.

Yaşar Nuri Öztürk'ün kızı Saniye Öztürk Hürriyet'e babasının son durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Saniye Öztürk, "Babamın durumu sosyal medlada söylendiği gibi ağır değil. Ağır bir grip geçiriyor. Virüs kaptı. Şu anda yanındayım. Sıkı bir tedavi görüyor. Kaygı duyulacak bir durum yok. Sevenlerine, merak edenlere çok teşekkür ederim" dedi.

Yaşar Nuri Öztürk, mide kanseri teşhisiyle 12 Kasım 2011’de ameliyat olmuş ve 3.5 ay kemoterapi görmüştü.