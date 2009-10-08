Yaşar Nuri Öztürk'ün 400 bin dolar isyanı

7 bin 500 lira nafaka

“Beni asistanı Şahane Müftüoğlu ile aldattı” diyen 19 yıllık eşi Canan Öztürk’e geçen mart ayında kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle 6 ay evden uzaklaştırma cezası çıkarttıran Öztürk’ün boşanma davası 25 Ocak’a ertelendi. Öztürk, eski eşinin ilk evliliğinden olan oğlu Hakan Şatıroğlu’na 2006’da verdiği 400 bin dolarlık borcu geri istediği için eşinin dava açtığını iddia etti.Üç saat süren davadan çıkışta her ay çocuklarının giderleri dahil 7bin 500 TL nafaka ödediği eşinin “Zorla da olsa beş aydır nafaka ödüyor” şeklindeki sözleri hatırlatılan Öztürk, çok sinirlendi. “Eğer öyle diyorsa Canan Hanım’a haram zıkkım olsun” diyen Öztürk, “2006’da benim aşk ilişkimi yakalayan bir kadın 2009’a kadar nasıl sabreder?” dedi. Adliyede bir vatandaşın kendisine ‘Kuran’daki İslam’ isimli kitabını imzalattığı Öztürk, Müftüoğlu ile aşk yaşadığı haberlerini yalanladı ve “Böyle bir şey yoktur. O sadece parti üyesi bir insanın benimle münasebetidir” diye konuştu.Öztürk’ün avukatı Recep Ayyıldız, “Ben Canan Hanım’la pazarlık yaptım. Biz yüzde 30 veriyoruz onlar yüzde 50 istiyor. Rakamda anlaşma olmadığı için boşanma olmadı” dedi.