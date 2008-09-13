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Politika

Yaşar Nuri Öztürk'e büyük şok!

Son günlerde özel yaşamıyla gündeme gelen Yaşar Nuri Öztürk’ün genel başkanlığını yaptığı partiden 35 kişi birden istifa etti.

13 Eylül 2008 03:00

Halkın Yükselişi Partisi'nde iki genel başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 35 kişi istifa etti.

Yaşar Nuri Öztürk’ün eşiyle, eski danışmanı Şahane Müftüoğlu arasındaki “Eşinle birlikteyim. Sana çok gülüyor” mesajlarının yer aldığı telefon görüşmesinin asına yansıması, parti içindede huzursuzluklara yol açmıştı. Halkın Yükselişi Partisi'nde iki genel başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 35 kişi istifası, son yaşanan gelişmelere bağlandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "MKYK üyeleri ve de partinin iki genel başkan yardımcılarından oluşan 45 kişiden 35'i resmen istifa etti. Daha da istifa edecekler vardır. İstanbul'deki asil 21 üyeden 17'si istifa etmiştir. Diğer illerimizde de birçok kişi istifa etmiştir. Bu istifaların nedeni şuan gündemde olan magazin olayları değildir. Sayın Genel Başkanımız Yaşar Nuri Öztürk'ün hakkında söylenen magazin olayları bizleri çok fazla ilgilendirmiyor. Bizim için esas istifa nedeni bundan yaklaşık 8 ay önce başlamış bazı projelerimizi canlandıramamış olmamız. Ayrıca Genel Başkan Vekili Sayın Yaşar Okuyan'ın bize hiç sorulmadan azledilmesi bizim demokrasi anlayışımıza ters düşmüştür" denildi.

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