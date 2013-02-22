Yaşar Nuri Öztürk'den, Deniz Baykal'a 'yalancı' suçlaması

İlahiyat profesörü ve eski CHP milletvekili Yaşar Nuri Öztürk, CHP ’de milletvekiliyken bir kez bile Meclis kürsüsünden konuşmadığını, bu konuda parti yönetiminin olumsuz bir tavrı olduğunu ileri sürerek, “Baykal, Recep Tayyip’e söz vermiş; anlaşılan benim AKP ’yi konuştuğum zaman bir numaralı adam olduğum düşünülmüş ve burada taahhütleşilmiş” dedi.

CNN Türk’te yayınlanan Aykırı Sorular programına katılarak açıklamalarda bulunan Yaşar Nuri Öztürk, 2002 genel seçimlerinde İstanbul Milletvekili seçildiği CHP’den 2004 yılında istifa ederek ayrılmasıyla ilgili, Deniz Baykal’a ağır suçlamalarda bulundu. Öztürk, şunları söyledi:

“Deniz Bey beni aldattı, yalan söyledi. Son söylediği yalan; kongre öncesi (23-24 Ekim 2003 tarihinde gerçekleştirilen CHP Kurultayı’nı kast ediyor) Bülent Tanla ‘Genel Başkan sizinle görüşmek istiyor’ dedi; ‘Tamam’ dedim, odasına yukarıya çıktık. ‘Ben sizi Parti idaresinde görevlendirilecektim; birikimli, hukukçu bir insansınız; hayatın, mücadelenin içinden geliyorsunuz. Yalnız il başkanlarından itirazvari bir talep geldi, senin bu dönem dinlenmeni istiyorlar’ dedi Deniz Bey. ‘Bu doğru değil, bunun tam tersi doğru’ dedim. Pancar gibi oldu. Başladı, ıh mıh bir şeyler demeye, malum tavrıyla… Dedim ki; ‘Şu tırnağımın yarısı kadar samimiyetle halledilecek bir şeyi siz alışılmış çirkin siyasi numaralarla halletmeye kalktınız’.”

'Benim Meclis'te konuşmamam için Erdoğan ile anlaşmış'

Öztürk, CHP’de bulunduğu süre boyunca Meclis kürsüsünden bir kere bile hitap etme imkanı bulamadığını, bunun nedeninin de Baykal’ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile anlaşmasından kaynaklandığını ileri sürdü. Öztürk, “Aylarca Anadolu’da talepler geliyor, ben de kalaycı çırağı değilim, ben de kafa taşıyorum. Talep şu; ‘Yaşar Nuri Öztürk, halkına en çok hitap eden adam Meclis kürsüsünde bir defa konuşmuyor, yatıyor mu? Ankara’da kumar mı oynuyor, ihale mi takip ediyor, nerede bu adam? Şimdi ben CHP’den istifa ettiğim güne kadar bir defa Meclis kürsüsüne çıkartılmadım, konuşturulmadım. Halbuki konuşmam gerektiren o kadar çok konu oldu ki. Recep Tayyip’e söz vermiş, söz almış. Orada anlaşmışlar; benim AKP’yi konuştuğum zaman bir numaralı adam olduğum düşünülmüş ve burada taahhütleşilmiş” diye konuştu.

'Erdoğan dışarı bağımlı siyaset yapmasaydı'

Öztürk, CHP’den önce de siyasete girmesi için davetler aldığını; bunlardan birin de ‘çok saygı’ duyduğu Bülent Ecevit’ten geldiğini ancak reddettiğini söyledi. Recep Tayyip Erdoğan ile de tanışıklığı olduğunu söyleyen Öztürk, Erdoğan ile de siyaset yapmasının söz konusu olabileceğini ancak Erdoğan’ı “dışarı bağımlı siyaset yaptığı” için düşünmediğini söyledi.