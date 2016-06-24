T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yaşar Nuri Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Yaşar Nuri Öztürk 71 yaşında doğum gününde hayatını kaybetti

24 Haziran 2016 16:59

Uzun süredir kanser hastalığı ile mücadele eden ve önceki gün hayatını kaybeden ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk son yolculuğuna uğurlandı. 

Önceki gün hayata gözlerini yuman İlahiyatçı Yaşar Nuri Öztürk son yolculuğuna uğurlandı. Kelimenin tek anlamıyla Öztürk Ailesi'nin Sözcü'ye verdiği ilanda da denildiği gibi "Türkiye'nin Hocası" son yolculuğunda da yalnız bırakılmadı. Yaşar Hoca'nın ailesi ve çok sayıda seveni, cenaze namazının kılındığı Karacaahmet Şakirin Camii'ni, avlusunu hatta çevresindeki yolları bile hınca hınç doldurdu. Cenazeye siyaset, medya, sanat ve iş dünyasından önemli isimler de katıldı. Yakınları ve sevenlerinin erken saatlerde doldurmaya başladığı cami avlusunda oğulları Cüneyt, Mustafa Tahir, Ali Nuri ile kızı Saniye Öztürk taziyeleri kabul ediyor. Sevenleri, ünlü hocayı tabutu başında dualar etti.

Oğlu Cüneyt Öztürk yaptığı basın mensuplarına yaptığı açıklamada büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

 

"Allah doğduğu günde kendisini yanına aldı"

 

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Öztürk  "Ülkemizin çok değerli bir evladı hayata gözlerini yumdu. Hepimiz çok üzgünüz. Son 3-4 ayını hastanede ve evde tedavi altında geçirdi. Yanımızdaydı, elimizin altındaydı. Çok güzel bir vefatı oldu. Tabi vefatların hiçbiri güzel değildir. Ama şekil olarak bizleri üzmedi, kendini yormadı. Allah doğduğu günde kendisini yanına aldı. Hepimizin, vatanımızın, Türk-İslam aleminin başı sağ olsun" diye konuştu.

Yaşar Nuri Öztürk, cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca’daki aile kabristanlığına defnedilmek üzere yola çıkartıldı. 

 

ETİKETLER

yaşar nuri öztürkyaşar nuri öztürk hayatını kaybettison yolculuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24