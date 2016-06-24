Uzun süredir kanser hastalığı ile mücadele eden ve önceki gün hayatını kaybeden ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gün hayata gözlerini yuman İlahiyatçı Yaşar Nuri Öztürk son yolculuğuna uğurlandı. Kelimenin tek anlamıyla Öztürk Ailesi'nin Sözcü'ye verdiği ilanda da denildiği gibi "Türkiye'nin Hocası" son yolculuğunda da yalnız bırakılmadı. Yaşar Hoca'nın ailesi ve çok sayıda seveni, cenaze namazının kılındığı Karacaahmet Şakirin Camii'ni, avlusunu hatta çevresindeki yolları bile hınca hınç doldurdu. Cenazeye siyaset, medya, sanat ve iş dünyasından önemli isimler de katıldı. Yakınları ve sevenlerinin erken saatlerde doldurmaya başladığı cami avlusunda oğulları Cüneyt, Mustafa Tahir, Ali Nuri ile kızı Saniye Öztürk taziyeleri kabul ediyor. Sevenleri, ünlü hocayı tabutu başında dualar etti.

Oğlu Cüneyt Öztürk yaptığı basın mensuplarına yaptığı açıklamada büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

"Allah doğduğu günde kendisini yanına aldı"

Hürriyet'te yer alan habere göre, Öztürk "Ülkemizin çok değerli bir evladı hayata gözlerini yumdu. Hepimiz çok üzgünüz. Son 3-4 ayını hastanede ve evde tedavi altında geçirdi. Yanımızdaydı, elimizin altındaydı. Çok güzel bir vefatı oldu. Tabi vefatların hiçbiri güzel değildir. Ama şekil olarak bizleri üzmedi, kendini yormadı. Allah doğduğu günde kendisini yanına aldı. Hepimizin, vatanımızın, Türk-İslam aleminin başı sağ olsun" diye konuştu.

Yaşar Nuri Öztürk, cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca’daki aile kabristanlığına defnedilmek üzere yola çıkartıldı.