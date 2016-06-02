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'Yaşar Nuri Öztürk öldü' iddiasına kızından yalanlama: Evde televizyon izliyor

Modacı Cemil İpek'in tweeti sonrası yayılan haberler, kızı tarafından yalanlandı

02 Haziran 2016 02:03

Sosyal medyada akşam saatlerinde çıkan 'Yaşar Nuri Öztürk öldü' iddiaları, Öztürk'ün kızı tarafından yalanlandı. Yaşar Nuri Öztürk'ün kızı Saniye Öztürk, babasının durumunun gayet iyi olduğunu ve evinde televizyon izlediğini söyledi.

Modacı Cemil İpekçi'nin Twitter'dan "Şu an çok üzgünüm. Benim içinde ve de çok kişi içinde çok değerli bir İslam Alimini kaybettik, Yaşar Nuri Öztürk'ü. Yüce yaradan nurlarda yatırsın. Yaşar Nuri Öztürk gibi bir hakiki İslam alimi bir daha ne zaman gelir ki dünyaya.Çok ama çok canım yandı.Allah rahmet eylesin" yazdı.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, sosyal medyada akşam saatlerinde çıkan 'Yaşar Nuri Öztürk öldü' iddiaları, Öztürk'ün kızı tarafından yalanlandı. Yaşar Nuri Öztürk'ün kızı Saniye Öztürk, babasının durumunun gayet iyi olduğunu ve evinde televizyon izlediğini söyledi.

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