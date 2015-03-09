'Yaşar Kemal’e Nobel engellendi' iddiasına İsveç’ten yanıt

Nobel Edebiyat Ödülleri’ni veren İsveç Akademisi’nin Kalem Şefi Odd Zschiedrich ve İsveçli Yazar Olof Tandberg, Türkiye medyasında yer alan Mahmut Baksi’nin Yaşar Kemal’in Nobel Ödülü almasını engellediği iddialarının gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

5 Mart günü Yaşar Kemal’in manevi oğlu Ahmet Güneştekin’in Yaşar Kemal’e Nobel Ödülü verilmesini Gazeteci-Yazar Mahmut Baksi’nin engellediğine dair demeçleri yayımlanmıştı.

Güneştekin, “Nobel’e aday olduğunda, İsveç’te yaşayan bazı sözde Kürt ve Türk aydınları, Nobel Ödül Komitesi’nden etkili bir üyeye gidip, ‘Yaşar Kemal’e ödül vermeyin. Beşinci sınıf bir yazardır. Türk devletinin adamıdır. Devletle anlaşma yaptı’ diye gammazlamışlar. Bu sözler üzerine ödül ona verilmemiş. Bunları bana o dönemki Nobel Genel Sekreteri Olof Tandberg söyledi” ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Muhsin Kızılkaya ve Eyüp Burç da, Mahmut Baksi’nin Yaşar Kemal’e Nobel Ödülü verilmesini engellediğini iddia etmişlerdi.

Nobel Edebiyat Ödülü’nün kime verileceğine 18 üyeden oluşan İsveç Akademisi karar veriyor. Nobel Genel Sekreteri olduğu iddia edilen İsveçli Yazar Olof Tandberg hiçbir zaman Nobel Ödüllerini veren akademi bünyesinde yer almadı.

1962-70 yılları arasında İsveç UNESCO Konseyi Genel Sekreterliği, 1970-1997 yılları arası Kraliyet Bilim Akademisi Yurt-Dışı Sekreterliği yapan ve 1966 yılında İnsan Hakları İsveç Komitesi’ni kuran Tanberg yaşamını Stockholm’de sürdürüyor.

‘Tamamen yalan’

Murat Kuseyri'nin Evrensel'de yayımlanan haberine göre, Olof Tandberg, medyada kendisine atfen verilen haberin tamamen yalan olduğunu, hiç kimseyle Yaşar Kemal veya başka bir yazara Nobel Ödülü verilmesi ile ilgili her hangi bir konuşma yapmadığını söyledi.

Nobel Edebiyat Ödülü’nü veren Komite içinde yer almadığı gibi, kendisinin ve Baksi’nin Nobel Komitesi’ni etkilemelerinin mümkün olmadığını söyleyen Tandberg, “Bu iddialar çok saçma. Bu tür iddiaları ortaya atanlar ciddi işlerle uğraşsınlar. Ben ne Mahmut ne de başka biriyle Yaşar Kemal’e Nobel Ödülü verilmesi konusunu konuştum. Hiç kimseye birileri Yaşar Kemal’e Nobel Ödülü verilmesini engelledi demedim” diyor.

İsveç Akademisi: İddialar temelsiz

İsveç Akademisi yetkilileri de Baksi’nin Yaşar Kemal’e ödül verilmesini engellediği iddialarına tepki gösterdi. İsveç Akademisi Daimi Sekreteri yurt dışında olduğu için konu hakkındaki açıklamayı akademinin Kalem Müdürü Odd Zschiedrich yaptı. Expressen Gazetesine iddialarla ilgili açıklama yapan Zschiedrich, İsveç Akademisi’nin Nobel Ödülü verirken sadece edebi kriterleri temel aldığını belirterek “Hiçbir siyasi güç bizi etkileyemez. Türk medyasındaki iddialar yalandır” dedi.

İddiayı ortaya atanların isim ve olayları birbirine karıştırdıklarını söyleyen Zschiedrich, “Nefret yaratan durumlar har zaman üzücü. Hiç tereddüt etmeden bu iddiaların temeli olmadığını söyleyebilirim” diyor.

Zschiedrich, tartışmalar hakkında şu anda yurt dışında bulunan İsveç Akademisi Daimi Sekreteri Peter Englund’u da bilgilendirdiğini de söylüyor.

'Hayatta olmayan birine böylesi suçlama yöneltilmesi etik değil'

Mahmut Baksi’nin yeğeni Gazeteci-Yazar Kurdo Baksi de, amcasının Yaşar Kemal’e Nobel Edebiyat Ödülü verilmesini engellediği iddialarına sert tepki gösterdi. Yaşar Kemal ile amcası arasında bazı konularda görüş ayrılığı olduğunu, ancak Mahmut Baksi’nin hiçbir zaman Yaşar Kemal’e Nobel Edebiyet Ödülü verilmesine karşı çıkmadığı gibi, istese bile İsveç Akademisi’ni etkileme gücünün olmadığını belirten Baksi, hayatta olmayan birine bu tür suçlamalar yönetilmesini etik bulmadığını ifade etti.