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Kültür-Sanat

Yaşar Kemal'e Bakan ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, dünyaca ünlü edebiyatçılarımızdan Yaşar Kemal'le buluştu...

18 Şubat 2013 22:09

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Türk edebiyatının en büyük isimlerinden Yaşar Kemal'i İstanbul'daki evinde ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, dünyaca ünlü edebiyatçılardan Yaşar Kemal'i ziyaret etti.

Yaşar Kemal'in İstanbul'daki evinde gerçekleşen sohbet, her iki ismin de Adanalı olması nedeniyle, dogal olarak Adana ile başladı. Oldukça sıcak bir atmosferde cereyan eden buluşmada edebiyattan sanata, kültür dünyamızdan politikaya kadar çok geniş bir yelpazede renkli konular konuşuldu.

Bakan Çelik, Türkiye'nin yüzakı Yaşar Kemal'e 'Yaşar Abi' diye hitap ederken, Yaşar Kemal de Çelik'e ismiyle hitap etti.

Görüşmeye diğer bir Adanalı ünlü isim Nebil Özgentürk de katıldı.

Yaklaşık iki saat süren görüşmenin "yarıda kaldığını" düşünen ev sahibi Yaşar Kemal ve misafiri Bakan Çelik önümüzdeki günlerde akşam yemeğinde devam etmek konusunda sözleştiler.

 

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