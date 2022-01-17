Yaşar Kemal’in tablosu Basın Müzesi’ne asıldı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), basına hizmet veren gazeteci ve yazarların yağlı boya portrelerini yaptırarak Çemberlitaş’taki Basın Müzesi’nin içeriğini zenginleştirmeyi sürdürüyor. Müzenin gazetecilik tarihine emeği geçmiş ve iz bırakmış gazetecilerin tablolarından oluşan Portreler Salonu’na 74. tablo olarak Yaşar Kemal’in tablosu da eklendi.

Sanatçı Ahmet Güneştekin’in Atölyesi’nden ressam Yahya Bağcı tarafından yapılan Yaşar Kemal’in tablosu törenle Basın Müzesi’nin Portreler Galerisi’ndeki yerini aldı. Törende TGC Başkanı Turgay Olcayto sanatçı Ahmet Güneştekin’e, TGC Başkanvekili Vahap Munyar ise ressam Yahya Bağcı’ya şükran plaketi sundu.

"Gazeteciler Yaşar Kemal'den çok şey öğrendi"

Törenin açılış konuşmasını yapan TGC Başkanı Turgay Olcayto tablonun asılmasıyla büyük bir eksikliğin de giderildiğini belirterek şöyle konuştu: “Yaşar Kemal kuşağının hem abisi, hem de meslekteki ustasıydı. Herkesle sıcak ilişkileri vardı. Yaşar Kemal’den çok şey öğrendik. Gazetecinin doğayı, sanatı da bilmesi gerektiğini, nasıl röportaj yapması gerektiğini Yaşar Kemal’i okuyarak, izleyerek öğrendik.”

"Yaşar Kemal'i de çok mutlu ederdi"

Yaşar Kemal Vakfı Başkanı ve Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban ise duygularını şöyle ifade etti:

“Çok heyecanlıyım. Bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Yaşar Kemal'in tablosunun burada yer alması gerçekten onu da çok mutlu ederdi. Basın Müzesi biraz da benim evim gibi. Çünkü dört kuşak burada temsil edilen aile fertlerim var. Ama gazetecilik hakkında en çok şey öğrendiğim insan olan Yaşar Kemal'in Müze’de yerini alması çok ayrı bir mutluluk.”

"TGC'nin çalışmalarına hep destek verirdi"

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş de, Yaşar Kemal’in TGC’ye 28 Mart 1977 yılında üye olduğunu hatırlatarak “Yaşar Kemal TGC’nin 1004 numaralı üyesiydi. TGC’nin çalışmalarına hep destek verirdi. TGC Basın Müzesi’ndeki tabloları bugüne kadar Münif Fehim, Etem Çalışkan ve Ebulfez Fereçoğlu yaptı. Değerli üyemiz Yaşar Kemal’in tablosunu 74. tablo olarak müzemize asmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yahya Bağcı: Çok heyecanlandım

Yaşar Kemal’in tablosunu yapan Yahya Bağcı ise “Ahmet Güneştekin Yaşar Kemal’in portresini yapmamı söylediğinde gerçekten çok heyecanlandım, biraz da korktum” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yaşar Kemal gibi büyük bir ismin tablosu olması, hem de Basın Müzesi'ne asılıyor olması büyük bir sorumluluk. Umarım altından kalkabilmişimdir.”